NEMA OZLIJEĐENIH

VIDEO Ogromno stablo srušilo se u centru Krka: 'Poklopilo je cijelu ulicu, moglo je biti svašta'

Piše 24sata,
Foto: Čitatelj 24sata

Područje Pimorske-goranske županije zahvatilo je nevrijeme praćeno velikom količinom kiše i jakim vjetrom, a najviše na području Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce

Dobro je da nitko nije bio u blizini, moglo je biti svašta, kažu nam čitatelji s Krka nakon što je u petak navečer oko 21.20 ogromno stablo palo na cestu u samom centru i prekrilo parkirane skutere i quadove za najam.

Krošnja je bila toliko velika da je blokirala cijelu cestu, a kako nam svjedoci pričaju, upravo u toj blizini nalazi se parking na kojem se nalazi veći broj vozila za rentanje.

- Stablo se izvrnulo iz korijena. Po dojavi smo odmah izašli na teren i uklonili ga s ceste - rekao nam je zapovjednik JVP Krk, Goran Grubišić.

Na sreću, nitko nije ozlijeđen. 

Inače, kako su priopćili iz Hrvatske vatrogasne zajednice, tijekom dana i noći 21./22. kolovoza područje Pimorske-goranske županije zahvatilo je nevrijeme praćeno velikom količinom kiše i jakim vjetrom, a najviše na području Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce. Velike količine oborinskih voda uzrokovale su plavljenje brojnih objekata, šahtova i prometnica, a olujni vjetar je uzrok za rušenje stabala i grana na prometnice.

Vatrogasci su odradili 16 tehničkih intervencija (ispumpavanja vode, čišćenja šahtova, uklanjanja stabla i grana). Na intervencijama su sudjelovala 34 vatrogasca s 16 vatrogasnih vozila iz JVP-e Grada Krka i Crikvenice te DVD-a Crikvenica, Dobrinj, Malinska - Dubašnica i San Marino.

