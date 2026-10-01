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VIDEO Oleg Butković: 'Zagreb bi prije mogao dobiti nadzemnu željeznicu nego metro...'

Piše HINA,
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VIDEO Oleg Butković: 'Zagreb bi prije mogao dobiti nadzemnu željeznicu nego metro...'
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Zagreb: Izjave nakon 210. sjednice Vlade | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Oleg Butković istaknuo je da bi izgradnja nadzemne željeznice mogla biti brža i realnija opcija za Zagreb, dok se o metrou još uvijek vodi rasprava s Gradom Zagrebom.

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković poručio je u četvrtak, nakon sjednice Vlade, da je realnije da Zagreb dobije nadzemnu željeznicu nego metro. Odgovarajući na novinarsko pitanje o tome koje su prepreke za integraciju HŽ-a i ZET-a da bi javni promet bio učinkovitiji i je li prema njegovom mišljenju izgradnja metroa opcija, Butković je odgovorio da je metro stvar Grada Zagreba, da je to uvijek aktualno i da bi bilo dobro da Zagreb ima metro.

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Izjave nakon 210. sjednice Vlade VIDEO
Izjave nakon 210. sjednice Vlade | Video: 24sata/Davor Puklavec/Pixsell

"Sad ne znam koliko je on realan i ostvariv, o tome se da razgovarati. Ja mislim da Zagreb treba gledati da kompletno digne željezničku prugu iznad zemlje i da tu napravi određene iskorake. Mi u tom smislu i razgovaramo s Gradom Zagrebom. Imali smo čitav niz sastanaka o određenim poboljšanjima i budućim projektima, tako da mi se to čini nekako realnije", poručio je ministar.

Dodao je i da kada je u pitanju dodatno spajanje javnog i prigradskog prijevoza što se tiče HŽ-a Putničkog prijevoza, da će se sjesti i razgovarati i gdje je god moguće i napraviti određena poboljšanja. 

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Komentari 6
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