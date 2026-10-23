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AUSTEN OSTAVLJA PUSTOŠ

VIDEO Oluja sije kaos, stotine tisuća Engleza i Francuza bez struje, a dolazi im nova oluja

Piše HINA,
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VIDEO Oluja sije kaos, stotine tisuća Engleza i Francuza bez struje, a dolazi im nova oluja
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Foto: Toby Melville
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Oluja Austen izazvala je velike probleme u prometu i opskrbi električnom energijom u Francuskoj i Britaniji, gdje su tisuće kućanstava ostale bez struje i suočene su s otežanim putovanjem.

Oluja Austen prekinula je u petak opskrbu električnom energijom za gotovo 300.000 francuskih kućanstava te poremetila željeznički i zračni promet, dok je u Velikoj Britaniji bez struje ostalo oko 12.000 kućanstava.

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Oluja Austen VIDEO
Oluja Austen | Video: 24sata/Reuters

Fronta niskog tlaka donijela je tijekom noći diljem Europe vjetrove brzine 179 kilometara na sat i obilne kiše. U gradovima je nestalo struje, a srušena stabla i krhotine prekrile su ceste, uzrokujući prometne poteškoće, kašnjenja u zračnom i željezničkom prometu te otežan pristup mostovima.

Brighton’s West Pier further damaged during Storm Austen, in Brighton
Foto: Toby Melville

Elektrodistribucijska tvrtka Enedis objavila je u petak da je zbog oluje gotovo 300.000 korisnika ostalo bez električne energije, pri čemu se većina prekida dogodila u Bretanji na zapadnoj obali i u Normandiji na sjeveru. Britanski National Grid priopćio je da su inženjeri morali obnoviti opskrbu strujom za više od 12.000 kućanstava.

Očekivali su se veliki poremećaji u pariškom prigradskom željezničkom prometu, te je obustavljen sav željeznički promet u Normandiji, objavio je francuski ministar prometa Philippe Tabarot na društvenoj mreži X.

Dodao je da su poremećaji zabilježeni i u zračnim lukama, pri čemu su letovi preusmjereni s glavnog pariškog čvorišta Charles de Gaulle na zračnu luku Orly, a očekuju se i preusmjeravanja na druge francuske i europske zračne luke.

Francuska meteorološka služba Météo-France izdala je narančasta upozorenja za veći dio sjeverozapada zemlje, navodeći da će se jak vjetar i grmljavinsko nevrijeme nastaviti do kasno u petak.

Očekuje se da će druga oluja pod nazivom Boelo tijekom vikenda zahvatiti Sjevernu Irsku, Škotsku i dijelove sjeverne Engleske, priopćio je britanski Met Office.

Obilna kiša trebala bi se u subotu premještati sa zapada kako vjetar bude jačao, s naletima između 113 i 129 kilometara na sat na izloženim područjima, objavio je Met Office.

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