VJETAR STVARA KAOS
VIDEO Olujni vjetar potrgao je semafor na Slavonskoj aveniji
Čitanje članka: < 1 min
Na Slavonskoj aveniji u Zagrebu od siline vjetra jedan se semafor otkačio te sada visi na jednom kabelu. Kako nam javljaju naši čitatelji, riječ je o semaforu smještenom u smjeru istok - zapad, samo malo udaljenom od Vjesnika.
- On sad tamo visi i to je opasno za sve, pogotovo za pješake koji tamo prolaze - govori nam jedna čitateljica.
- Dolazili smo iz smjera Kruga prema Vjesniku i tada smo ga uočili. Visi i vijuga na sve strane kad god zapuše vjetar - kaže nam drugi čitatelj.
Pokretanje videa...
Do sada je na području Zagrebačke županije bilo 57 tehničkih intervencija. Na terene je izašlo 190 vatrogasaca sa 77 vozila.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku