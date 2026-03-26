VIDEO Olujni vjetar potrgao je semafor na Slavonskoj aveniji

Na Slavonskoj aveniji u Zagrebu od siline vjetra jedan se semafor otkačio te sada visi na jednom kabelu. Kako nam javljaju naši čitatelji, riječ je o semaforu smještenom u smjeru istok - zapad, samo malo udaljenom od Vjesnika.

- On sad tamo visi i to je opasno za sve, pogotovo za pješake koji tamo prolaze - govori nam jedna čitateljica.

- Dolazili smo iz smjera Kruga prema Vjesniku i tada smo ga uočili. Visi i vijuga na sve strane kad god zapuše vjetar - kaže nam drugi čitatelj.

Do sada je na području Zagrebačke županije bilo 57 tehničkih intervencija. Na terene je izašlo 190 vatrogasaca sa 77 vozila.