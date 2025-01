VIDEO Opet pomaknuli sat sudnjeg dana: Evo koliko nas sekundi dijeli od apokalipse

Sat sudnjeg dana, kojeg su Oppenheimer, Einstein i ekipa prije 78 godina stvorili kako bi upozorili na apokalipsu koju su izazvali ljudi, pomaknuo se na 89 sekundi do ponoći. Znanstvenici su pomicanje kazaljke opravdali ratom u Ukrajini, napetostima diljem svijeta, korištenjem umjetne inteligencije u vojne svrhe i klimatskim promjenama, piše Reuters.

- Razlozi zbog kojih je došlo do pomicanja kazaljke kao što su: nuklearna opasnost, klimatske promjene, potencijalna zlouporaba napretka u biološkoj znanosti i niz drugih tehnologija u nastajanju poput umjetne inteligencije nisu bili novi u 2024. No, nismo vidjeli dovoljan napredak u rješavanju ključnih izazova, a to može dovesti do negativnih posljedica - rekao je Daniel Holz iz Odbora za znanost i sigurnost.

- Pomicanje kazaljki na 89 sekundi do ponoći je upozorenje svim svjetskim vođama - dodao je Holz.

- Rat u Ukrajini i dalje se predstavlja veliki nuklearni rizik. Taj bi sukob mogao eskalirati i uključiti nuklearno oružje u bilo kojem trenutku zbog nepromišljene odluke ili zbog nesreće i pogrešne procjene - zabrinut je Holz.

Foto: Kevin Lamarque

Putin je u studenom naredio promjenu nuklearne doktrine kao odgovor na sve veći broj zapadnih projektila u ukrajinskoj vojsci. Po toj novoj doktrini, bilo koji konvencionalni napad na Rusiju koji podržava nuklearna sila, smatra se zajedničkim napadom na Rusiju. Nova ruska doktrina je povećala popis zemalja koje bi se potencijalno mogle naći na na ruskom nuklearnom udaru.

Dodatnu zabrinutost je stvorila Putinova odluka iz listopada prošle godine. Tada je ruski predsjednik rekao da neće potpisati novi sporazum sa SAD-om o smanjenju strateškog nuklearnog naoružanja. Trenutačni sporazum između Moskve i Washingtona će završiti sljedeće godine.

- Ruska agresija u Ukrajini i opetovane prijetnje nuklearnim oružjem su uznemirujuće. Osim toga, nedavno odustajanje Rusije od važnih sporazuma o kontroli naoružanja alarmantan je znak povećanja nuklearnog rizika - smatra Holz.

Već tradicionalno, Bliski istok predstavlja opasnost po svijet. Iako je došlo do kakvog takvog primirja između Hamasa i Izraela, sve češće se u izraelskim visokim krugovima spominje mogućnost preventivnog napada na iranske nuklearke.

Foto: Kevin Lamarque

Holz i stručnjaci smatraju da su i Kina i Sjeverna Koreja razlog pomicanja kazaljke.

- Nuklearno naoružana Kina pojačala je vojni pritisak u blizini Tajvana. Poslala je avione i brodove u morski i zračni prostor otoka kojeg Peking smatra svojim teritorijem. Sjeverna Koreja nastavlja s testiranjima raznih balističkih projektila - rekao je Holz.

Stručnjaci smatraju da je svijet dobio novu prijetnju u vidu umjetne inteligencije.

- Sposobnosti umjetne inteligencije su brzo napredovale 2024. godine. To je izazvalo zabrinutost među nekim stručnjacima o njezinim vojnim primjenama i rizicima za globalnu sigurnost - rekao je Holz i dodao da ga posebno zabrinjava uporaba AI-a kod nuklearnog oružja.

Posljednji razlog pomicanja kazaljke su klimatske promjene. Prošla godina bila je najtoplija u zabilježenoj povijesti, tvrde znanstvenici Svjetske meteorološke organizacije U.N, a zadnjih deset godina bilo je deset najtoplijih u povijesti.