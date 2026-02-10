VIDEO Otmica Nancy Guthrie: Kamera je snimila maskirane napadače, FBI objavio snimke

Nakon više od tjedan dana intenzivne potrage za Nancy Guthrie, 84-godišnjom majkom poznate američke TV voditeljice Savannah Guthrie, istraga je dobila dramatičan zaokret. FBI je u utorak objavio prve snimke s nadzorne kamere ispred njezine kuće u Tucsonu koje prikazuju maskiranu i naoružanu osobu u ranim jutarnjim satima na dan njezina nestanka. Ove fotografije i kratki videozapisi predstavljaju prvi konkretan trag o mogućem počinitelju u slučaju koji je potresao američku javnost.

Novi trag u istrazi koja je tjedan dana stajala u mjestu

Snimke je na društvenoj mreži X objavio direktor FBI-a Kash Patel, navodeći kako su one rezultat zajedničkih napora FBI-a, lokalne policije okruga Pima i partnera iz privatnog sektora. Slike su, kako je objasnio, izvučene iz "rezidualnih podataka u pozadinskim sustavima", budući da su sami snimci bili nedostupni ili oštećeni, dijelom i zbog fizičkog uklanjanja nadzornih uređaja s posjeda. Ovo otkriće bilo je ključno jer su istražitelji ranije izjavili kako s kamere na ulaznim vratima nisu uspjeli dobiti nikakve snimke jer je bila isključena, a Guthrie nije imala aktivnu pretplatu za pohranu podataka u oblaku.

"Zahvaljujući suradnji s našim partnerima, jutros smo otkrili ove dosad nedostupne snimke koje prikazuju naoružanu osobu kako, čini se, ometa rad kamere na ulaznim vratima Nancy Guthrie u jutro njezina nestanka", stoji u Patelovoj objavi.

Na crno-bijelim fotografijama i videozapisima vidi se osoba koja nosi rukavice, skijašku masku preko lica, odjeću dugih rukava i ruksak. Oči osobe vidljive su kroz otvore na maski, a na jednoj od snimki jasno se vidi i pištolj u futroli za pojasom. Osoba prilazi kameri, za koju se navodi da je marke Nest, te je pokušava prekriti rukom, a potom i biljkama kako bi blokirala pogled.

Ubrzo je reagirala i Savannah Guthrie koja je podijelila snimke i napisala "Vjerujemo da je još živa. Vratite je kući".

Dramatični apeli obitelji i poruke otmičarima

Obitelj Guthrie od samog početka aktivno sudjeluje u potrazi, koristeći društvene mreže kako bi molila za pomoć i siguran povratak svoje majke. Nedugo nakon što je FBI objavio snimke, Savannah Guthrie podijelila je jednu od fotografija na svom Instagram profilu uz potresnu poruku: "Vjerujemo da je još uvijek živa. Dovedite je kući." Pozvala je sve koji imaju bilo kakve informacije da se jave FBI-u ili lokalnoj policiji. Prema izvorima bliskim istrazi, obitelj ne prepoznaje osobu sa snimaka.

Ovaj apel uslijedio je nakon što su se prošlog tjedna pojavile poruke s zahtjevom za otkupninu. Nekoliko medijskih kuća primilo je zahtjev za šest milijuna dolara u Bitcoinima. Iako vlasti još nisu potvrdile autentičnost tih poruka, Savannah Guthrie i njezina braća i sestre objavili su video u kojem su se izravno obratili pošiljateljima: "Primili smo vašu poruku i razumijemo... ovo nam je jako vrijedno i platit ćemo." Samo dan prije objave snimki, Savannah je u emotivnom videu izjavila: "Nalazimo se u času očaja i potrebna nam je vaša pomoć."

Nestanak koji je potresao Ameriku

Nancy Guthrie (84) posljednji je put viđena u subotu, 31. siječnja, oko 21:50 sati, kada ju je član obitelji ostavio ispred njezine kuće u elitnom naselju Catalina Foothills. Nestanak je prijavljen sljedećeg dana, nakon što se nije pojavila na crkvenoj službi. Obitelj je u kući pronašla sve njezine osobne stvari, uključujući mobitel, novčanik i lijekove, što je odmah izazvalo sumnju da nije otišla svojom voljom. Vlasti slučaj od početka tretiraju kao otmicu.

Zabrinutost za njezino stanje je ogromna jer pati od srčanih problema i potrebna joj je svakodnevna terapija. Istražitelji su otkrili i druge uznemirujuće detalje. Na pragu njezine kuće pronađeni su tragovi krvi za koje je DNK analizom potvrđeno da pripadaju nestaloj ženi, a postoje i znakovi nasilnog ulaska. Dodatno, podaci s njezinog srčanog stimulatora (pacemakera) prestali su se slati na aplikaciju na satu u 2:28 ujutro, što se smatra vjerojatnim trenutkom kada je odvedena iz doma. Zbog obiteljske krize, Savannah Guthrie povukla se sa svih svojih voditeljskih dužnosti na televiziji NBC, uključujući i planirano izvještavanje sa Zimskih olimpijskih igara. FBI nudi nagradu od 50.000 dolara za informacije koje bi dovele do pronalaska Nancy Guthrie ili uhićenja odgovornih.