OTELI MAJKU POZNATE VODITELJICE

VIDEO Otmičari traže milijune, dramatična poruka obitelji Nancy Guthrie: Platit ćemo!

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram/FBI

Navodi se kako su rekli da je život Nancy Guthrie u opasnosti ako se rok od 17 sati po lokalnom vremenu ne ispuni

Nakon što je TV voditeljica Savannah Guthrie, za čijom majkom posljednjih tjedan dana traje velika potraga u SAD-u, objavila potresnu snimku na Instagramu, otkriveno je i koju svotu otmičari traže od obitelji, piše New York Post.

Lokalna TV postaja otkrila je da otmičari koji tvrde da su oteli 84-godišnju Nancy, traže 6 milijuna dolara u bitcoinu. „Medijima je poslano više poruka s otkupninom, uključujući i jednu koja je poslana nama“, izvijestio je JJ McKinney iz KGUN9, podružnice Tucson ABC-a. „U pismu su potencijalni otmičari zahtijevali da im Guthriejevi plate 6 milijuna dolara prije ovog ponedjeljka“, dodao je.

Obitelj Guthrie spremna je platiti za siguran povratak majke 00:35
Obitelj Guthrie spremna je platiti za siguran povratak majke | Video: 24sata/reuters

Navodi se kako su rekli da je život Nancy Guthrie u opasnosti ako se rok od 17 sati po lokalnom vremenu ne ispuni, izvijestila je televizija. 

 - Primili smo vašu poruku i razumijemo. Preklinjemo vas da nam vratite majku. To je jedini način da pronađemo mir. Ona nam je jako vrijedna i platit ćemo - rekla je voditeljica u snimci podijeljenoj na društvenim mrežama. U snimci, na kojoj sjedi s bratom Cameronom Guthriejem i sestrom Annie Guthrie, obraćala se izravno otmičarima.

Foto: FBI

Video je objavljen nakon šeste noći potrage, a Nancy je posljednji put viđena u svom domu u četvrti Catalina Foothills, imućnom predgrađu oko deset kilometara sjeveroistočno od Tucsona, prošle subote oko 21:30 sati, kada su je članovi obitelji ondje ostavili. U nedjelju ujutro nije se pojavila na misi, što je zabrinulo članove njezine crkvene zajednice koji su obavijestili obitelj.

Policija u saveznoj državi Arizoni potvrdila je da je zaprimila kopiju moguće poruke otmičara te da u suradnji s FBI-jem radi na provjeri njezine autentičnosti.

