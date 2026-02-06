Oteli majku slavne voditeljice, šire se detalji pisma otmičara: 'Daljnje komunikacije neće biti!'

Potraga za Nancy Guthrie (84), majkom poznate američke TV voditeljice Savannah Guthrie, ušla je u peti dan, a slučaj je poprimio dramatične razmjere nakon što su brojni mediji, uključujući i portal TMZ, primili ucjenjivačko pismo. Istražitelji vjeruju da je 84-godišnjakinja oteta iz svoje kuće u Arizoni, a njezina obitelj uputila je javni apel otmičarima.

Osnivač TMZ-a Harvey Levin otkrio je detalje o pismu koje je njegova redakcija primila, a koje je odmah proslijeđeno vlastima. Prema njegovim riječima, pismo je "pažljivo sročeno", a pošiljatelj djeluje "racionalno".

@cnn CNN's Erin Burnett talks to TMZ founder Harvey Levin about the details of the alleged ransom note for Nancy Guthrie that the media outlet received. ♬ original sound - CNN

​- U pismu izričito stoji da neće biti daljnje komunikacije. Kažu da nema pregovora i nema komunikacije. Prve riječi u pismu su da je Nancy sigurna, ali uplašena. Također navode da je svjesna zahtjeva postavljenih u ovom pismu - rekao je Levin u razgovoru za CNN.

Foto: Rebecca Noble

Pošiljatelj je zatražio isplatu otkupnine u bitcoinu i postavio dva roka. Prvi je bio u četvrtak u 17 sati po lokalnom vremenu u Tucsonu, a drugi, daleko ozbiljniji, postavljen je za ponedjeljak, 9. veljače. Levin je objasnio da se prvi rok odnosio na sam zahtjev, dok je drugi vezan uz posljedice. Iako TMZ-ov informatički tim nije uspio ući u trag e-mailu, Levin vjeruje da se Nancy i otmičari i dalje nalaze u blizini Tucsona, jer pismo sugerira da se ona nalazi unutar "određenog radijusa" oko grada.

FBI potvrdio autentičnost, obitelj moli za dokaz

FBI je potvrdio da su tri medijske kuće primile identična pisma te da ih shvaćaju vrlo ozbiljno. Heith Janke, specijalni agent zadužen za ured u Phoenixu, izjavio je da pismo sadrži detalje o slučaju koji nisu bili javno poznati, poput spominjanja Apple Watcha i reflektora, što mu daje na vjerodostojnosti. Unatoč tome, obitelj još nije dobila ključni "dokaz života".

​- Ako nas oni koji možda drže Nancy gledaju, obitelj je spremna razgovarati, ali potreban nam je dokaz života, jer nakon tog pisma medijima nije bilo nikakvog kontakta - poručio je Janke.

Foto: Rebecca Noble

FBI je ponudio i nagradu od 50.000 dolara za bilo kakvu informaciju koja bi dovela do pronalaska Nancy Guthrie ili uhićenja odgovornih. U međuvremenu je uhićen i jedan muškarac iz Kalifornije koji je obitelji poslao lažni zahtjev za otkupninom, no on nije povezan s glavnim pismom.

Nancy Guthrie posljednji je put viđena u subotu navečer kada su je članovi obitelji ostavili kod kuće oko 21:50. Nestanak je prijavljen u nedjelju, nakon što se nije pojavila u crkvi. Šerif okruga Pima, Chris Nanos, opisao je scenu u njezinoj kući kao "uznemirujuću". Istražitelji su rekonstruirali zabrinjavajući slijed događaja te noći. U 1:47 ujutro njezina kamera na zvonu je isključena.

U 2:12 sigurnosni softver zabilježio je kretanje, no snimka, nažalost, nije sačuvana. Ključan trenutak dogodio se u 2:28 ujutro, kada se aplikacija za njezin pacemaker isključila s telefona, što sugerira da je točan trenutak kada je odvedena iz kuće. Njezin mobitel, lijekovi i druge osobne stvari ostale su u kući, a na trijemu je pronađena njezina krv.