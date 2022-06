VIDEO Ovako su Britanci i mladi Marokanac reagirali za vrijeme čitanje presude - smrtne kazne

Dvojica Britanaca i jedan Marokanac koje su zarobile ruske snage u Ukrajini osuđeni su na smrt, javlja ruska novinska agencija RIA Novosti, a prenosi BBC.

Aiden Aslin (28) iz Nottinghamshirea, Shaun Pinner (48) iz Bedfordshirea i marokanski državljanin Saaudun Brahim, izašli su na sudu u Narodnoj Republici Donjeck, kojom vladaju proruski pobunjenici.

Na smrtnu kaznu su osuđeni zbog plaćeničkih aktivnosti, no obitelji britanskih osuđenika tvrde da su oni bili ukrajinski vojnici.

To znači da obojica Britanaca služe pripadnicima ukrajinskih oružanih snaga, a Velika Britanija je jasno dalo do znanja da su ratni zarobljenici koji imaju pravo na imunitet te da se ne bi trebali suočiti s kaznenim progonom zbog sudjelovanja u neprijateljstvima.

Osuđenici su bili odjeveni u crno i stajali su u kavezu u sudnici samoprozvane državne tvorevine dok im se čitala presuda.

Britanci Pinner i Aslin pri izricanju presude stajali su nepomično pognutih glava, dok se Sauud Brahim nervozno naginjao lijevo-desno. Pažljivo su slušali kad im je rečeno da će biti ubijeni, prenosi BBC.

Sva trojica su zarobljena u bitci za Mariupolj, gdje su se borili s obrambenim ukrajinskim snagama. Optuženi su da su bili strani plaćenici, da su pokušavali preuzeti vlast i za djela terorizma.

Pretpostavlja se da će se sva trojica žaliti na kaznu, a za to imaju rok od mjesec dana.

Podsjetimo, Aslin je u travnju zarobljen u Mariupolju. On se tada predao proruskim snagama jer su ostali bez hrane i streljiva. Njegova je majka Ang Wood tada kazala medijima kako vjeruje da je to on i da žele da ga tretiraju sukladno Ženevskoj konvenciji. Rekla je kako se nadaju da će ga razmijeniti dodala je i kako nastavljaju pritisak na britanske vlasti kako bi njezin sin bio oslobođen.

Pinner i Aslin su živjeli u Ukrajini prije nego što je zemlja napadnuta, imaju ukrajinske partnere i služili su kao marinci u ukrajinskoj vojsci. I Pinner je zarobljen u Mariupolju.

