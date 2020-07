Trnjanin koji je priveden jer je digao branu i spasio kvart: Sad se osjećam razočarano i ljutito

Voda nam je nevjerojatnom brzinom nadirala u kuće. Otišli smo provaliti i dići branu, ušao sam u tu smrdljivu vodu i jedva uspio okrenuti ventil za otvaranje. Odmah je voda počela otjecati iz cijeloga kvarta

<p>- Razočaran sam i ljut. Eto kako se osjećam - kaže nam <strong>Tihomir Blagus</strong> (53), stanovnik Trnja koji je priveden i zadržan jučer cijeli dan u policiji jer je provalio s kolegom Domagojem u objekt Hrvatskih voda i ručno su podigli branu da voda koja je plavila kvart i njihove kuće oteče u Savu. </p><p>Blagus je priveden u subotu, kada je nakon cijele noći u kojoj im nitko nije došao pomoći iako je kvart nadirala voda, policija došla istražiti tko je neovlašteno ušao u kućicu Hrvatskih voda. Priznao im je da su on i prijatelj to uradili, ali ih je htio i snimati, što policija nije dozvolila, pa su mu oduzeli mobitel, posvađao se s njima, pa su mu stavili lisice i odveli u postaju.</p><p>- Ostavili bi me cijelu noć tamo, ali su sinoć samo došli i rekli da je pritisak javnosti prevelik i zato su me pustili da idem kući. Ali kazna me još čeka i morat ću na sud - kaže nam.</p><p>Ispričao nam je i što se dogodilo u noći s petak na subotu i kako su spasili i kvart, ali i dio grada koji je bio pod vodom. Jer odvodni kanal, u biti potok Kunišćak, prolazi kroz veći dio grada od Medvednice prema Savi. Potok je natkriven. Brana kojom se regulira otjecanje u Savu je bila zatvorena. </p><p>- Ja sam već bio zaspao kada me je mama od 80 godina probudila i rekla da nam voda ulazi u kuću. Mislio sam da je neka sitnica, onako bunovan sam otvorio vrata i propao u vodu u dvorištu. Nadirala je nevjerojatnom brzinom. Uskoro je ušla u kuću i mi to nismo mogli spriječiti, trčao sam isključiti frižider i perilicu rublja. Susjedi su izletjeli na dvorišta, kiša lije, svi smo u panici jer nam voda dolazi. Zovemo bjesomučno sve brojeve, od vodoopskrbe, vatrogasaca, Hrvatskih voda. Nitko nam se ne javlja - prepričava Blagus noć užasa.</p><p>Starija susjeda im kaže da moraju otići i podići branu jer su to radili i prije sedam godina. </p><p>- Trčimo do tog objekta, tamo nema nikoga. Susjed Domagoj je uzeo sjekiru, prvo smo razbili mali prozor i pokušali ući, ali nije išlo. Voda nadire svuda oko nas, ulica je već poplavljena, iz kanalizacijskih otvora šikljaju gejziri. Uspjeli smo provaliti vrata, a unutra sve pod vodom. Vidim neke žice, ne znamo možemo li ući. Bio sam čak i bedast pa nožnim palcem isprobao ima li struje. Jasno mi je sad da je to glupost, ali tada smo bili izvan sebe. Unutra sve smrdi, ali ulazimo u tu vodu. Gumbi kojim bi se trebalo podići brana ne rade. Pa vrtim staro, zahrđalo kolo. Ne ide. Već sam se i umorio ali upiremo. Ruka mi je skliznula pa sam razbio i nos na ventil. Ali uspijevamo. Nakon 10 minuta što smo otvorili, voda se iz cijelog kvarta povlači - opisuje nam. </p><p>Pitamo ga i što bi se dogodilo da nisu otvorili tu branu. Jer, podsjetimo, Hrvatske vode su ukratko rekle da nema nikakve veze s potopom kvarta to što je bila brana zatvorena. Niti je pomoglo što su otvorili.</p><p>- Kojom brzinom je sve nadiralo, uskoro bi mi voda bila do plafona. Razlilo bi se i dalje po kvartu. Neka dođu i vide sljedeći put. Apeliramo još jednom da automatiziraju branu i da napokon rade svoj posao - zaključuje Tihomir. </p>