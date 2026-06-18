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Skakali od sreće

VIDEO Ovako su Tomašević i Benčić slavili gol 'vatrenih'!

Piše Ivan Jukić,
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VIDEO Ovako su Tomašević i Benčić slavili gol 'vatrenih'!
Foto: Facebook

Tomašević i Benčić burno slavili gol Vatrenih, ali Hrvatska je ipak pala 4:2 od Engleske i sada mora srušiti Panamu

Među brojnim navijačima koji su u srijedu navečer pratili prvi nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu bili su i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te saborska zastupnica Sandra Benčić. Na videu koji su objavili na društvenim mrežama vidi se kako su oboje burno reagirali nakon pogotka Hrvatske i izjednačavanja rezultata. Skočili su sa stolica, skakali i zajedno s ostalim navijačima glasno proslavili gol 'vatrenih'.

No, Hrvatska je na otvaranju Svjetskog prvenstva poražena od Engleske rezultatom 4:2. Za Englesku su zabili Jude Bellingham, Marcus Rashford i dvaput Harry Kane, dok su za Hrvatsku mrežu zatresli Martin Baturina i Petar Musa.

Utakmicu je obilježila i sporna situacija kod jedanaesterca Harryja Kanea. Nakon obrane Dominika Livakovića sudac je odlučio ponoviti kazneni udarac jer je hrvatski vratar, prema procjeni, prerano napustio gol-crtu. Kane je u drugom pokušaju bio precizan.

Vatreni sada nemaju pravo na novi kiks. U drugom kolu skupine L igrat će protiv Paname, nominalno najslabije reprezentacije u skupini, a utakmica je na rasporedu u noći s 23. na 24. lipnja u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu.

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