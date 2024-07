VIDEO Ovdje se prije tjedan dana partijalo na Ultri u Splitu. Pogledajte kako danas izgleda

Glazbeni festival Ultra Europe u Splitu je ove godine imao deseto jubilarno izdanje. 'Ne možete ni zamisliti što će se sve ovdje događati u iduća tri dana' riječi su kojima je započelo festivalsko slavlje prije tjedan dana. I nije se moglo zamisliti...

Pojavile su se zvijezde poput Armina van Buurena, Hardwella, Adama Beyera i brojni drugi, a splitski Park Mladeži napunio se veselim partijanerima.

Split: Treća večer Ultra Europe Festivala, vatromet za kraj 10 Ultre | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kako su naveli organizatori, festival je do sada okupio preko 1,3 milijuna strastvenih obožavatelja iz cijeloga svijeta, a ove je godine došlo oko 150.000 posjetitelja.

Split: Treća večer Ultra Europe Festivala, tetovaže posjetitelja | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Policija je imala pune ruke posla zbog droge i alkoholiziranih posjetitelja. Uhićeni su uglavnom kod sebe imali ecstasy, no bilo je tu i kokaina, heroina te marihuane. Mladi Slovenac (20) treća je osoba koja je preminula u deset godina festivala. Na festivalu je 2018. godine preminuo Amerikanac (26) koji također preminuo od posljedica intoksikacije drogama. Godinu ranije preminuo je Splićanin (24) i to od gušenja nakon što je bježeći od policije progutao plastičnu vrećicu s manjom količinom marihuane.

Nakon festivala oglasio se i splitski gradonačelnik Ivica Puljak.

- U svakom događaju, naročito od tih razmjera, uvijek možete pronaći negativne aspekte i to kritizirati i od toga napraviti neku vrstu afere. Mi gledamo na to pozitivno, mislimo da je to dobra stvar za grad Split. To je u grad Split privuklo u proteklih deset godina, i još uvijek privlači, veliki broj mladih ljudi, koji će se sutra vratiti u Split i Dalmaciju i u Hrvatsku, nakon ne znam, više desetaka godina - rekao je Puljak.

Unatoč bolovanjima u Čistoći, Puljak je rekao kako se otpad nakon Ultre očistio.

- Jedan dio ljudi je završio na bolovanju. Ja sad ne bih to dalje spekulirao, ali se sve očistilo i sve se napravilo bez ikakvih problema. Nažalost, bio je jedan smrtni slučaj i meni je zaista žao radi toga, ali, uglavnom, tih dana nema puno incidenata i stvarno se stvari odvijaju u miroljubivoj i veseloj atmosferi - rekao je prošlog tjedna Puljak.

Inače, Stadion Park mladeži drugi je po veličini stadion u gradu Splitu. Kapacitet stadiona je 4.075 sjedećih mjesta. Izgrađen je 1950-ih (gradnja je započela još 1949.) za potrebe RNK Split koji je na svoje novo igralište prešao 1955.

Nikada u potpunosti nije dovršen. Suvremenije klupske prostorije napravljene su, ali opet nedovršene, uoči 8. mediteranskih igara 1979. koje su se održavale u Splitu.

Pogledajte kako danas izgleda mjesto gdje se prije tjedan dana partijalo...

