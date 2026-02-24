VIDEO Ovo je animacija rata na ukrajinskom bojištu: Rusi od početka bilježe samo gubitke

Četiri mučne godine rata Ukrajine i Rusije su iza nas. Milijuni ljudi su raseljeni, tisuće su nestale, a točan broj ubijenih i stradalih svakim danom raste.

DW News objavio je animiranu snimku proboja ruskih snaga na ukrajinski teritorij. Prikazani su proboji prema Kijevu, ukrajinsko oslobođene opkoljenog Hersona i regije Harkiva te iscrpna bitka za Bahmut.

Rusi su 2024. ušli u Kursku regiju, a Ukrajinci im odgovaraju napadima dronova na naftna postrojenja. U međuvremenu, Rusi su oštetili i 'sarkofag' iznad nuklearne elektrane Černobil.

Prema dostupnim podacima, barem onim okvirnim, Rusija se ne može pohvaliti da joj je rat donio toliko toga dobroga. Naime, u ratu su ostali bez gotovo 1,2 milijuna ljudi, čak duplo više od Ukrajine. Izgubili su 4341 tenkova spram ukrajinskih 1398.

Od onih značajnijih gubitaka ostali su bez 168 helikoptera, 803 drona, 181 aviona i 30 podmornica. Nisu niti ukrajinski gubici ništa manji, ali Rusi bilježe puno goru bilancu. Ali, ako pitate Putina, sve će to vrijediti jer su ostvarili za sada ono najbitnije, prodor na ukrajinski teritorij.