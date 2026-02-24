Obavijesti

ČETIRI GODINE RATOVANJA

VIDEO Ovo je animacija rata na ukrajinskom bojištu: Rusi od početka bilježe samo gubitke

VIDEO Ovo je animacija rata na ukrajinskom bojištu: Rusi od početka bilježe samo gubitke
Foto: ukraina armed forces/canva

Prikazani su proboji prema Kijevu, ukrajinsko oslobođene opkoljenog Hersona i regije Harkiva te iscrpna bitka za Bahmut...

Četiri mučne godine rata Ukrajine i Rusije su iza nas. Milijuni ljudi su raseljeni, tisuće su nestale, a točan broj ubijenih i stradalih svakim danom raste.

DW News objavio je animiranu snimku proboja ruskih snaga na ukrajinski teritorij. Prikazani su proboji prema Kijevu, ukrajinsko oslobođene opkoljenog Hersona i regije Harkiva te iscrpna bitka za Bahmut.

ČETIRI GODINE INVAZIJE Kremlj: Rat u Ukrajini pretvoren je u širi sukob sa Zapadom!
Kremlj: Rat u Ukrajini pretvoren je u širi sukob sa Zapadom!

Rusi su 2024. ušli u Kursku regiju, a Ukrajinci im odgovaraju napadima dronova na naftna postrojenja. U međuvremenu, Rusi su oštetili i 'sarkofag' iznad nuklearne elektrane Černobil. 

@dwnews

How the frontline in Ukraine has shifted over the four years since Russia launched its full-scale invasion:

♬ original sound - DW News

Prema dostupnim podacima, barem onim okvirnim, Rusija se ne može pohvaliti da joj je rat donio toliko toga dobroga. Naime, u ratu su ostali bez gotovo 1,2 milijuna ljudi, čak duplo više od Ukrajine. Izgubili su 4341 tenkova spram ukrajinskih 1398.

PROPAGANDA BLEFERI Pogledajte koliko su puta Rusi u ove četiri godine spomenuli nuklearni napad!
BLEFERI Pogledajte koliko su puta Rusi u ove četiri godine spomenuli nuklearni napad!

Od onih značajnijih gubitaka ostali su bez 168 helikoptera, 803 drona, 181 aviona i 30 podmornica. Nisu niti ukrajinski gubici ništa manji, ali Rusi bilježe puno goru bilancu. Ali, ako pitate Putina, sve će to vrijediti jer su ostvarili za sada ono najbitnije, prodor na ukrajinski teritorij.

