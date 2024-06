VIDEO Ovo je auto koji se zabio u publiku u Čepinu: 'U ubrzanju sam pobijedio Rimčevu Neveru'

Sedmero ljudi, od čega troje teško, ozlijeđeno je u nedjelju na Street Race susretu u Čapinu pored Osijeka. Vozač je izgubio kontrolu nad automobilom i zabio se u publiku koju je od piste dijelila samo metalna ograda. Policija nije objavila ime vozača.

Upozoravamo, video je uznemirujući.

Pokretanje videa... 00:41 Dramatična snimka: Vozač se autom zabio u publiku na Street Raceu u Čepinu, ima ozlijeđenih | Video: 24sata Video

Vozač koji se u nedjelju zabio u publiku vozio je Audi S2. Vlasnik vozila je Dario Konopek iz Slavonskog Broda, snage 1500 konjskih snaga. U listopadu 2023. razgovarali smo s Konopekom. Tada nam je ispričao kako je na utrci ubrzanja koja je vožena u Osijeku pobijedio Matu Rimca koji je osobno vozio svoju Neveru. Pobijedio je na stazi dugoj 402 metra, postigavši izlaznu brzinu od 301 kilometra na sat. Da bi se zaustavio prije kraja staze morao je upotrijebiti padobran koji je postavljen na zadnjem veznom limu njegovog Audija.

Slavonski Brod: Dario Konopek vlasnik je modificiranog Audija iz 1995. godine s kojim je pobijedio Rimac Neveru | Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

– Prije utrke došao mi je netko od organizatora i rekao mi je: ‘Dario pripremi se danas imaš jaku konkurenciju’. Pitao sam ga tko je to, rekao mi je Mate Rimac i njegova Nevera. Pa što, ogledat ćemo se, rekao sam hladno, ali nije mi bilo svejedno. Polako me hvatala trema, Mato je došao s tri Nevere, ganjali su se nekih 20 minuta i onda je on odabrao jednu zelenu koja je po njemu bila najbrža. Došli smo na start, pogledali smo se i započeli sa zagrijavanjem guma. Na zeleno svjetlo smo krenuli i tek tada sam vidio da sam od silnog uzbuđenja zaboravio uključiti kontrolu pokretanja. Ja jesam nešto bolje startao na semaforu, ali automobil mi je potonuo. Mate je bježao sa svojom Neverom, a polako je moj Audio nadolazio, ali došli smo u pat poziciju niti mi Mate može više pobjeći niti ja njega mogu stići tako da smo do kraja staze vozili s istim razmakom. Ali pošto sam ja znao kakav je moj Audi, zamolio sam organizatora da pita Matu da li bi htio ponoviti utrku i objasnio sam što sam propustio napraviti. Rimac, pretpostavljam bio je uvjeren da je brži to je prihvatio. Uzbuđenje kod gledatelja je išlo prema vrhuncu. I onda smo krenuli. Na semaforu sam malo bolje reagirao na zeleno svjetlo i moj je Audi odskočio i odmah na samom početku staze otišao sam Rimcu za dvije do tri dužine auta. Kasnije sam još više odmakao. Odvezao sam za 8,1 a on za 9,1 sekundu. Moram reći, da je Mate korektan dečko. Prišao mi je i pružio ruku, snimili smo zajedničku fotografiju - ispričao nam je Dario Konopek.

Tada nam je otkrio i pojedinosti o autu.

- Umjesto lima sav je obložen karbonom. Sve je teško nekih tridesetak kilograma, pa i nije čudo što prednju haubu Dario drži u jednoj ruci. Srce koje daje snagu automobilu je turbo punjač koji iz šest cilindara smještenih u položaju slova V izvuče 1500 konjskih snaga - otkrio je i dodao:

- Audi može ići na benzin, ali to je znatno manja snaga, pa mu zato dajem alkohol, koji mirisom više podsjeća na votku. U pet minuta rada na mjestu popije za pet minuta pun rezervoar alkohola od devet litara. Kažem vam troši više od svih žena zajedno, ali zato ide baš kao 1500 naših najboljih slavonskih vranaca - kaže Dario čovjek koji trenutno ima klasu sedam, odnosno postigao je 7,7 sekundi na 402 metra.

Slavonski Brod: Dario Konopek vlasnik je modificiranog Audija iz 1995. godine s kojim je pobijedio Rimac Neveru | Foto: Ivica Galovic/ PIXSELL

S utrkama je počeo s 22 godine.

- Počeo sam se utrkivati kada sam imao 22 godine. Danas imam 43 i više mi nije do ludorija, mislim na cestama. Zato mi je žao mladih ljudi koji gube živote na cestama jer voze neprimjereno tamo gdje to ne treba. Neka dođu na naše staze i ispušu se do mile volje, nakon toga će otići kući smireni. Vjerujte ja kada se vraćam s trka, na auto cestama ne prelazim brzinu veću 100 kilometara na sat. Vozim opušteno i sigurno - kazao je.