VIDEO Ovo je dosad najveći udar na Rusiju: 'Ako Ukrajina gori, gorjet će i vaša Moskva!'

Moskva je bila pod najvećim ukrajinskim napadom od početka ruske invazije na Ukrajinu. Gotovo 200 dronova pogodilo je ciljeve oko ruske prijestolnice, a gusti stupovi crnog dima dizali su se visoko iznad grada. Prema riječima guvernera Moskovske oblasti Andreja Vorobjova, u napadu je ranjeno 17 ljudi. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je u 24 sata diljem zemlje presretnuto i uništeno gotovo 1000 dronova te četiri ukrajinske krstareće rakete. U južnoj Rostovskoj oblasti pogođeno je skladište nafte, a jedna je osoba poginula, piše BBC.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Kijev ponovno pogodio Moskovsku oblast "sankcijama dugog dometa", kako ukrajinski dužnosnici često nazivaju napade duboko unutar ruskog teritorija.

- Vrijeme je da se ovaj rat završi, a Rusija mora poduzeti nužne diplomatske korake - rekao je Zelenski. Dodao je da je veliki napad dronovima bio odgovor na prošlotjedni ruski napad na Kijev, u kojem je zapaljena važna vjerska znamenitost.

- Mi ne želimo ovaj rat i nikada ga nismo željeli. Ali ako Ukrajina gori, gorjet će i vaša Moskva - poručio je Zelenski. Požari su izbili nakon što je pogođena rafinerija Kapotnja na jugoistoku Moskve. To je već treći napad na tu rafineriju u mjesec dana i drugi ovaj tjedan. Nebo iznad tog dijela grada zacrnio je gust dim. Na društvenim mrežama objavljene su brojne snimke na kojima se vidi kako je poklopac velikog spremnika nafte od siline eksplozije odletio nekoliko desetaka metara u zrak.

Russian channels are sharing footage showing the roof of an oil storage tank blown skyward during the strike on Moscow’s oil refinery.



Video: Telegram channels pic.twitter.com/wb3mADawfR — KyivPost (@KyivPost) June 18, 2026

Gorio je i obližnji trgovački centar, navodno nakon što su na zgradu pali ostaci drona. Evakuirano je i nekoliko stambenih nebodera. Sva četiri moskovska aerodroma privremeno su bila zatvorena, a više od 500 letova je otkazano ili kasnilo. Iako su lokalne vlasti diljem Rusije zabranile objavu fotografija i snimki posljedica napada dronovima, deseci videa pojavili su se na društvenim mrežama. Na njima se vide dronovi koji usred dana lete nebom te eksplozije iznad industrijskih zona na rubovima Moskve.

Četiri i pol godine nakon što je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu, iscrpljujući rat na ukrajinskoj bojišnici i dalje traje, daleko od očiju mnogih običnih Rusa.

Ukrajinski napadi dugog dometa na ciljeve diljem Rusije, uključujući Moskvu i Sankt Peterburg, pokazuju namjeru Zelenskog da rat "dovede kući" ruskim građanima.

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Napadi dronovima na Moskvu, koja je od ukrajinske granice udaljena oko 500 kilometara, postali su češći kako je Kijev razvijao svoje sposobnosti za napade dugog dometa. Prvi uspješni ukrajinski napadi dronovima na rusku prijestolnicu dogodili su se u proljeće 2023., ali tada su bili sporadični i rijetko su uključivali više od nekoliko letjelica.

Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

Od tada je oko Moskve postavljen opsežan sustav protuzračne obrane, no Ukrajina je znatno povećala broj dronova koje koristi u napadima. Neki od njih uspjeli su probiti rusku obranu.

Istodobno je Rusija tijekom noći lansirala više od 200 dronova i nekoliko balističkih projektila na Ukrajinu, objavio je Kijev.

Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji u središnjem ruskom gradu Kazanju ugošćuje čelnike jugoistočne Azije na summitu, nije komentirao veliki napad na rusku prijestolnicu.

Foto: SOCIAL MEDIA/REUTERS

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha napisao je na X-u da je jedno od najčešćih pitanja koje su Moskovljani jutros postavljali bilo: "Što se događa?"

- Mogu odgovoriti. Vaša je zemlja pokrenula agresorski rat protiv naše. Godinama ubija naše ljude. Sada kad znate što se događa, pitajte Putina kada ga planira završiti - poručio je Sibiha.