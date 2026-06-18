Dramatične snimke iz Moskve: Crni dim nad gradom, rafinerija opet na meti, snimili udar drona

Moskvu je u četvrtak rano ujutro pogodio veliki napad dronovima tijekom kojeg su se u više dijelova grada čule eksplozije, a iznad pojedinih četvrti uzdizao se gust dim. Prema tvrdnjama ruskih vlasti, meta napada bila je i Moskovska rafinerija nafte, jedna od najvećih u zemlji. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da su ruske protuzračne snage tijekom noći srušile 52 drona koji su letjeli prema ruskoj prijestolnici. Dodao je kako je riječ o 'masovnom' napadu te potvrdio da je dio letjelica ipak uspio dosegnuti područje rafinerije. Na društvenim mrežama pojavile su se snimke požara i eksplozija na više lokacija. Među njima su i kadrovi iz moskovske četvrti Kapotnja, gdje se nalazi rafinerija. Prema analizi neovisnog ruskog kanala Astra, na tom je postrojenju izbilo najmanje pet požara, javlja Kyiv Independent.

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Pokretanje videa... VIDEO Plamen i gusti dim viđeni su u rafineriji u jugoistočnom moskovskom okrugu Kapotnja | Video: 24sata/reuters

Hitne službe raspoređene su na pogođenim lokacijama, a prema prvim informacijama nije bilo poginulih. Sobjanin je izvijestio i o manjoj šteti na zgradi u trgovačkom centru Sadovod na jugoistoku Moskve.

Zbog sigurnosne situacije privremeno su bila ograničena polijetanja i slijetanja u moskovskim zračnim lukama Vnukovo, Šeremetjevo i Žukovski.

Šteta je prijavljena i u okolici Moskve. Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov naveo je kako je oštećena višekatnica u okrugu Žukovski, zbog čega su stanari morali biti evakuirani. U gradu Elektrostalu jedna je žena lakše ozlijeđena nakon što je zadobila ozljedu ramena.

U Ljubercima su, prema njegovim riječima, dijelovi srušenih dronova pogodili fitness-centar, trgovački centar i industrijsku zonu. Požari i materijalna šteta prijavljeni su i u mjestima Čehov te Pavlovski Posad.

Napad je uslijedio samo dva dana nakon što je ista rafinerija bila meta ukrajinskih bespilotnih letjelica dugog dometa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tada je akciju opisao kao odgovor na ruske napade.

Ukrainian attack drones successfully struck Russia's Moscow oil refinery this morning, setting the facility ablaze.



Several Ukrainian drones were shot down on approach, but multiple appear to have punched through Russian air defenses. pic.twitter.com/Yn0H3vevQJ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

Moskovska rafinerija ima važnu ulogu u opskrbi glavnog grada gorivom. Prema podacima ukrajinskog Glavnog stožera, pokriva oko 40 posto moskovskog tržišta goriva te opskrbljuje gorivom i najveće gradske zračne luke.

Istodobno je zabilježen i novi napad na energetsku infrastrukturu u ruskoj Rostovskoj oblasti. Prema dostupnim informacijama, u gradu Gukovu izbio je veliki požar nakon udara drona. Guverner regije Jurij Sljusar izvijestio je da je jedna osoba poginula, dok su dvije završile u bolnici.

Ukrajina je posljednjih mjeseci pojačala napade bespilotnim letjelicama na vojne, energetske i industrijske ciljeve unutar Rusije. Unatoč dodatnom jačanju protuzračne obrane oko Moskve, dronovi su tijekom proteklog tjedna već drugi put uspjeli dosegnuti područje ruske prijestolnice.