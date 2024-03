VIDEO Pa jel ovo moguće?! Putnik u avionu bacao novčiće u motor. Mislio da to donosi sreću

Let u Kini kasnio je u srijedu više od četiri sata nakon što je putnik ubacio novčiće u motor, piše CNN. Let China Southern Airlinesa CZ8805 prvotno je trebao poletjeti iz južnog grada Sanya za Peking oko 10 ujutro po lokalnom vremenu 6. ožujka, ali nije poletio do oko 14:16 po lokalnom vremenu. Brojni državni mediji podijelili su video u kojem se vidi stjuardesa kako ispituje putnika za kojeg se sumnja da je bacio novčiće, pitajući ih koliko je novčića ubačeno u motor. Na snimci se čuje putnik, čiji identitet nije otkriven, kako kaže "tri do pet" kovanica. On je navodno bacao novčiće u motor zrakoplova jer vjeruje da to donosi sreću.

Putnika za kojeg se vjeruje da je bacio novčiće kasnije je odvela policija zračne luke.

- Osoblje za održavanje zrakoplova provelo je sveobuhvatnu sigurnosnu inspekciju i utvrdilo da nije bilo sigurnosnih problema prije polijetanja - poručili su iz zrakoplovne tvrtke.