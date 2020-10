VIDEO Panika kod Fužina: Halo, dođite! Zmijurina nam je u autu

Suvozač je u vožnji vidio malu glavu ispred prednjeg vjetrobranskog stakla kilometar prije benzinske pumpe. Odjedanput je u autu nastala panika. Zmija se vozila s ekipom još od Zagorja...

<p>Izvlačili smo je četiri sata, ispričao nam je radnik benzinske postaje kod Fužina, nakon što im je u subotu stao automobil, a vozač je istrčao i vikao da imaju zmiju u autu.</p><p>- Sakrila se skroz ispod motora jer se bojala i nismo mogli doći do nje. Palili smo motor da se zagrije kako bi malo gurnula glavu van, pa da je onda pokušamo izvući - ispričao je radnik benzinske pumpe. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong> Zmija im ušla pod motor</p><p>Suvozač je u vožnji vidio malu glavu ispred prednjeg vjetrobranskog stakla kilometar prije benzinske pumpe. Odjedanput je u autu nastala panika. Stali su na prvu benzinsku.</p><p> </p><p>- Vozač se počeo derati 'Imamo zmiju u autu, imamo zmiju u autu!', a nitko od nas nije vjerovao - dodao je. </p><h2>Kolegica spasila stvar</h2><p>Radnik benzinske nam je ispričao da je vozač bio negdje u Zagorju u selu gdje je bio na ručku.</p><p>Za to vrijeme je vjerojatno zmija ugmizala ispod auta. </p><p> </p><p>Sve dok borba nije završila, vozač nije htio nastaviti putovanje. Nije bilo moguće da zmija uđe baš auto, no vozač nije htio riskirati. Nakon nekoliko minuta zvanja ljudi, udruga za životinje i ostalih, ostali su sami i morali su naći neko rješenje. </p><p>- Nitko nije htio doći, nakon četiri sata je odlučila doći naša kolegica. Nakon toga borba nije dugo trajala,zmija je izvukla malo glavu i kolegica ju je baš profesionalno izvukla van - rekao je. </p><p>Izvukla je zmiju i odnijela ju je na drugu stranu pumpe i pustila odmah pokraj šume.</p><p>Nakon vožnje u autu i novog iskustva, vratila se ponovno u prirodu. </p>