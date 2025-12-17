VIDEO Pijani muškarac se autom zabio u stup u Splitu i odšetao: Uhitili ga, trijeznio se u postaji

Pijani vozač u utorak navečer napravio je kaos na splitskim ulicama. U već razbijenom autu, krivudao je ulicama, a onda se zabio u stup, izašao iz auta i otišao.

Na videu koji smo dobili od naše čitateljice može se vidjeti i sam moment kad je autom skrenuo sa ceste i u kakvom je stanju automobil nakon sudara bio.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:53 Prometna nesreća u Splitu | Video: 24sata Video

Policija ga je uhitila, a utvrđeno je i da je imao 1,40 promila alkohola u krvi.

- Obavještavamo Vas kako su policijski službenici uhitili vozača osobnog automobila te alkotestiranjem utvrdili koncentraciju 1,40 promila alkohola. Isti je smješten u prostorije za zadržavanje do otrježnjenja te nakon toga slijedi daljnje kriminalističko istraživanje - odgovorili su nam iz policije na naš upit.