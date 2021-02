Policija u Slavonskom Brodu dovršila je istragu nad muškarcem(22) koji je u utorak 16. rujna pod prijetnjom pištoljem pokušao opljačkati trgovinu u Bukovlju. Utvrdili su da je djelatnici zaprijetio plastičnim pištoljem.

Da je imao pravi pištolj, prijetila bi mu kazna zatvora i do 12 godina. Za plastični pištolj i obično razbojništvo kazna je od jedne do 10 godina. No kako je odustao od pljačke, suci to uzimaju u obzir i izriču niže kazne.

Zbog plastičnog pištolja i odustajanja blaža kazna

Utvrdili su da je mladić u utorak 16. rujna navečer oko 19 sati ušao u trgovinu u Bukovlju kod Slavonskog Broda i uz prijetnju pištoljem prodavačice je zatražio novac iz blagajne, što je ona odbila a on je potom bez plijena izišao van iz trgovine.



- Prilikom obavljanja očevida policijski službenici pronašli su sredstvo počinjenja kaznenog djela. Radi se o plastičnom pištolju - izvijestila je po završetku krim istrage Kata Nujić, glasnogovornica PU brodsko-posavske.

Policijski službenici su uz kaznenu prijavu mladića predali pritvorskom nadzorniku PU brodsko-posavske, a potom će biti predan Općinskom državnom odvjetništvu na daljnje postupanje za počinjeno kazneno djelo.

Prema odredbama Kaznenog zakona RH prijeti mu kazna zatvora u trajanju od jedne do 10 godina.

Daj mi lovu! - 'Ne dam!'

Razbojnik je pištolj uperio u majku četvero djece. Ona naravno nije mogla znati da je pištolj plastični. Suprostavila mu se i rekla da mu ne da novac. Izašao je iz trgovine nakon minutu.

- Ne znam zbog čega sam tako postupila, u meni se nešto neobjašnjivo pojavilo. Premda je povišenim tonom povikao da mu dam novac, odlučila sam mu se suprotstaviti i rekla sam mu da mu ne dam novac. U biti, počela sam se svađati s njim. Nastojala sam mu vidjeti reakciju u očima, jer su oči jedino što sam na njemu mogla vidjeti - ispričala nam je u dahu prodavačica (46), majka četvero djece.

Ponovio je nekoliko puta da mu da novac, na što bi mu prodavačica rekla: “E, da ne bi”. Da je nastavio i dalje inzistirati možda bi popustila i dala mu novac iz blagajne, no znala je da mu se žuri. Bojao se da netko ne naiđe u trgovinu.

- Vrijeme do dolaska policije bilo mi je najdulje u životu. Počele su mi se redati slike događaja od nekoliko trenutaka prije. Šefu sam jedva ispričala što se dogodilo. Da je razbojnik znao da je pred njim krhka žena, mogao je otići s plijenom - rekla nam je.