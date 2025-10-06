VIDEO Pješak lakše ozlijeđen u naletu tramvaja u Zagrebu: 'Hodao je kuda nije smio...'

JEDAN OZLIJEĐEN

VIDEO Krš i lom na obilaznici: 'Prednji dio kombija je totalno smrskan. Nastale su gužve' A3 - Na zagrebačkoj obilaznici u sudaru teretnog vozila i kombija jedna je čovjek ozlijeđen, potvrdila nam je zagrebačka policija. Sudar se dogodio oko šest sati ujutro, a nastale su i velike gužve. Iz zagrebačke policije su nam kazali kako je ozlijeđenom pružena liječnička pomoć u KBC-u Zagreb. "Nastale su velike gužve. Dijelova auta je bilo posvuda. Strašno, pa kombija više nema", kazala nam je čitateljica koja je snimila sudar.

