SJEDNICA HDZ-A

VIDEO Plenković odgovorio Milanoviću: 'Opet je lupetao...'

Piše Veronika Miloševski,
VIDEO Plenković odgovorio Milanoviću: 'Opet je lupetao...'
Zagreb: Dolazak članova na sjednicu HDZ-a | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković obratio se medijima nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a

Premijer Andrej Plenković obratio se medijima nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Plenković je na početku komentirao dizanje kreditnog rejtinga Hrvatskoj i izdvajanja za obranu, a uputio je kritike predsjedniku Zoranu Milanoviću. 

- Odmah ću se osvrnuti na neprimjeren i potpuno netočan Milanovićev komentar koji je rekao da je kretni rejting ništa i da je to sve bez veze. Naravno da je bez veze kad je Hrvatska u vremenu kad je on bio premijer bila u 'rejtingu smeća' - podsjetio je premijer.

Kada bi Hrvatska danas imala rejting kao u vrijeme "izvanrednog, najboljeg premijera ikada u RH, to je naravno Milanović", ironično je dodao, tada bi danas izdvajali tri i pol posto BDP-a za plaćanje kamata za zaduženje države.

Plenković se osvrnuo na još jednu, kako kaže, netočnu tezu.

- Ovaj je opet lupetao o tome da će nestati europska sredstva. Tko će nestati? Neće valjda za Hrvatsku ne biti jednog centa ili eura u godinama koje su pred nama. To je lažna teza nakon što je Vlada pokazala da smo u plusu u odnosu na uplaćena sredstva i povučena. To je plašenje naroda i podcjenjivanje javnosti - dodao je. 

- To pokazuje kako je taj hrvatski jal kod njega duboko ukorijenjen. Ovako nastoji pomoći ovima koji su se družili u subotu iz Moramo i SDP-a. Skupa su kao gnjila lubenica - rekao je premijer. 

Predsjednik Republike Zoran Milanović reagirao je na jučerašnje neslužbene tvrdnje iz MORH-a, da je počinio izdaju odavanjem broja aktivnih vojnika.

Ministar obrane Ivan Anušić nije htio komentirati novu svađu s predsjednikom RH, ali oglasili se jesu drugi HDZ-ovci, Gordan Jandroković i Davor Božinović koji pozivaju sve da se uozbilje. 

Komentari 7
