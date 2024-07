VIDEO Počinje gradnja velikog kupališta na zapadu Zagreba: 'Bazeni će biti dostupni svima'

Nakon više od 20 godina, u utorak su započeli radovi na izgradnji kupališta u Španskom, radovi na investiciji vrijednoj 32 milijuna eura trebali bi trajati 18 mjeseci, a zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da žele da bazeni budu dostupni svim građanima.

Novi kompleks će sadržavati, između ostalog, sportsko-rekreacijski bazen olimpijskih dimenzija, manji edukacijsko-rehabilitacijski bazen, saunu, wellness, fitness, korektivnu dvoranu te tribine za 300 gledatelja.

Tomašević je podsjetio da je ideja o izgradnji bazena počela prije više od 20 godina, kada se počeo obećavati prvi bazen na zapadu grada, "ali nije bilo ili novca ili političke volje".

- Projekt koji je pobijedio, napravljen je 2017. godine, a mi smo to sad odlučili realizirati. Želimo da bazeni budu dostupni svim građanima, ovo će biti kupalište modernog tipa, tim smjerom idu mnogi gradovi u Europi - naglasio je.

Projekt je zasad financiran iz gradskog proračuna i djelomice kroz Europsku investicijsku banku, a u tijeku je upravna tužba glede financiranja iz EU fondova, rekao je, dodavši da bez obzira kako to prošlo, s projektom idu dalje, osigurana su sredstva u proračunu.

Dodao je da se od Unverzijade, 1987. godine, osim u nekoliko sportskih objekata (bazeni Utrina i Svetice te Arena) nije ulagalo u infrastrukturu, te je najavio i radove na Hipodromu i Šalati.

Tomašević je, odgovarajući na pitanja novinara istaknuo da do propusta u odvozu otpada dolazi zbog reprogramiranja odvoza na pojedinim lokacijama zbog prilagodbe radnog vremena djelatnika, te je poručio da će se to brzo stabilizirati.

- Dio sindikata tražio je, s obzirom da neki radnici u Čistoći rade skoro svaku subotu, da se u tom smislu reorganiziraju programi odvoza i to se trenutno događa za dio odvoza. To se ne može napraviti preko noći nego treba neko vrijeme da se to uspostavi, tako da možda dođe do nekih preskoka - rekao je.

Najavio je i da će građani uskoro putem mobilne aplikacije moći prijaviti neodvezeni otpad te će ga Čistoća morati odvesti unutar 24 sata.

Vezano za sanaciju Jakuševca, Tomašević je naglasio da je počela prije mjesec dana. Traje i istraga koja će utvrditi što je uzrok odrona, a cjelovita sanacija će se moći nastaviti tek nakon što se to utvrdi, poručio je.

Komentirajući povišice plaća državnih dužnosnika, istaknuo je da iako je na čelu najvećeg grada neće imati najveću gradonačelničku plaću jer nema najveći koeficijent. Drži i da je primjereno da gradonačelnik ima veću plaću od pročelnika i zamjenika pročelnika gradskih ureda te savjetnika, što je trenutno situacija.

Demantirao je da je Suzana Brenko iz Nadzornog odbora Zagrebačkog holdinga otišla zbog afera te dodao da je ona to sama demantirala. Rekao je i da Nadzorni odbor normalno funkcionira s četiri člana te će vidjeti hoće li ići na popunjavanje.