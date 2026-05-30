VIDEO Pogledajte kako izgleda obnovljena petlja na Držićevoj u Zagrebu. Pustili je u promet

Foto: Zagreb.hr

Obnova jedne od najprometnijih zagrebačkih prometnica trajala je mjesecima, a radovi vrijedni više od sedam milijuna eura završeni su u predviđenom roku. Grad tvrdi da će obnovljena konstrukcija biti sigurnija

Zagrebačka petlja na Držićevoj ulici ponovno je otvorena za promet nakon završetka velike obnove koja je trajala mjesecima. Riječ je o jednoj od najvažnijih prometnih točaka u gradu, kroz koju svakodnevno prolaze tisuće vozila. Radovi su obuhvatili oko 600 metara nadvožnjaka, a iz Grada Zagreba poručuju kako je ovo prva velika cjelovita sanacija treće razine petlje još od njezine izgradnje prije gotovo 50 godina. Gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je kako su završetkom obnove produžili vijek trajanja konstrukcije te poboljšali sigurnost prometa. Projekt vrijedan više od sedam milijuna eura uključivao je obnovu gornjeg i donjeg dijela konstrukcije. Mijenjali su se asfalt i hidroizolacija, postavljene su nove zaštitne i pješačke ograde, a obnavljani su i ključni dijelovi armiranobetonske konstrukcije poput stupova, ležajeva i upornjaka.

Obnovljeni su i pješački hodnici, zamijenjeni rubnjaci i slivnici, a dodatno su zaštićeni i spojevi na konstrukciji. Istodobno su izvođeni i zahtjevni radovi na sanaciji betona i zaštiti površina.

Koliko je zahvat bio velik pokazuju i brojke. Ugrađeno je više od 1200 metara novih čeličnih rubnjaka i ograda, postavljeno je 1330 metara odbojne ograde te gotovo 4700 četvornih metara novog asfalta. Izvedena je i nova horizontalna signalizacija te antikorozivna zaštita konstrukcije.

Poseban izazov tijekom obnove bio je činjenica da se promet ispod petlje nije zaustavljao. Tramvaji i automobili cijelo su vrijeme prometovali Slavonskom avenijom i Avenijom Marina Držića, zbog čega su radovi izvođeni u osam faza privremene regulacije prometa.

Ispod same konstrukcije bila je postavljena velika viseća skela površine čak 6650 četvornih metara kako bi se promet mogao odvijati bez prekida.

Iz Grada Zagreba najavili su i nastavak radova na prometnoj infrastrukturi. Nakon nedavno obnovljenog nadvožnjaka na Jankomiru, trenutačno traju radovi na nadvožnjaku kod Zagrebačke avenije i Selske ceste, a tijekom godine planiraju se i zahvati u Sesvetama te obnova Podsusedskog mosta.

