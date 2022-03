VIDEO Pogledajte kako ruše zgradu u centru Zagreba

U subotu ujutro počelo je rušenje zgrade na uglu Đorđićeve i Petrinjske ulice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Taj dio grada bit će zatvoren za promet do nedjelje u 20 sati.

Zgrada je svojevrsni simbol zagrebačkog potresa 22. ožujka 2020. godine, kada je treslo tridesetak sekundi.

- Zbog građevinskih radova Petrinjska ulica, na dijelu od Boškovićeve do Đorđićeve, i Đorđićeva ulica u zoni raskrižja s Petrinjskom ulicom, od petka 18.03.2022. godine od 19 sati do nedjelje 20.03.2022. godine do 20 sati, bit će zatvorene za sav promet - objavili su iz Grada.

Obilazni pravci: • Petrinjska/Boškovićeva – Zrinski trg (zapad) – Zrinski trg (sjever) – Amruševa