VIDEO Pogledajte kaos na A3 nakon stravičnog sudara! Vozi se u koloni od 10 kilometara

STRAŠNE SCENE
VIDEO Ogromna eksplozija u čelilčani kod Pittsburgha! Poginula najmanje jedna osoba
Najmanje jedna osoba je poginula, dvije osobe se vode kao nestale, a sedam ljudi je hospitalizirano nakon što je došlo do velike eksplozije u čeličani U.S. Clairton Coke Works u okolici američkog Pittsburgha. "Više osoba je odvedeno u bolnice s opeklinama", javlja Reuters. U potrazi za preživjelima pretražuju se ruševine...
03:30
Snimke prikazuju vatrogasce na mjestu eksplozije u čeličani u Pennsylvaniji
Video: 24sata/reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Odlazak dive Gabi Novak, kod Splita se borili s buktinjom...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Požar kod Splita stavljen pod kontrolu, gasilo ga 150 vatrogasca, pomagalo šest zrakoplova, evakuirano nekoliko osoba... Kapetan Bekavac pravno slobodan, uskoro se očekuje dokumentacije iz Turske. Šef Sabora Jandroković osudio ponašanje Torcide. Hitna diplomatska ofenziva nakon najave sastanka Trumpa i Putina... Hrvatska kujica najljepši je pas na svijetu. Preminula glazbena diva Gabi Novak, ostavila je neizbrisiv trag u našoj glazbi... Dinamov napadač Dion Drena Beljo za 24sata: Gol Vukovaru je poklon mami za rođendan...
04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata
Video: 24sata Video
NAKON POBJEDE
VIDEO Evo kako su navijači na Poljudu ispratili hajdukovce...
SPLIT - Hajduk je u drugom kolu HNL-a ostvario rutinsku pobjedu od 2-0 na Poljudu protiv nogometaša Gorice. Yassine Benrahou i Michele Šego bili su sigurni izvođači penala u slavlju 'bijelih' koji su bili oslabljeni za Marka Livaju i Antu Rebića, koji nisu mogli nastupiti na utakmici zbog suspenzija. Na utakmici je bilo 25302 gledatelja, a u videosnimci možete pogledati kako su navijači pozdravili hajdukovce nakon tri boda.
00:34
Slavlje Hajduka na Poljudu
Video: Tomislav Gabelić/24sata
SAŽETAK HAJDUK - GORICA 2-0
VIDEO Gorica ostala s 10 igrača pa popustila na Poljudu. Ovako su hajdukovci opet pobijedili...
00:50
Sažetak Hajduk - Gorica 2:0
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK UTAKMICE
VIDEO Varaždin s desetoricom šokirao Slaven pa primio 'tricu'. Pogledajte preokret Belupa
SLAVEN - VARAŽDIN 3-1 Varaždin je nakon pregleda VAR snimke ostao s desetoricom pa poveo i šokirao Slaven. 'Farmaceuti' su se vratili, tvrdi gosti dugo odolijevali i imali svoje šanse, no Koprivničani su stigli do preokreta. Do pobjede su ih vodili Božić, Liber i Mitrović
01:30
Sažetak Slaven Belupo - Varaždin 3:1
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom