Obavijesti

News

Komentari 1
ZASTOJ NAKON NESREĆE

VIDEO Pogledajte kaos na A3 nakon stravičnog sudara! Vozi se u koloni od 10 kilometara

Nakon očevida prometne nesreće na A3 od 13:15 otvorena je dionica između čvorova Zagreb istok i Ivanić Grad u smjeru Bregane. Kolona između Križa i Ivanić Grada u smjeru Bregane duga je 10 kilometara

Pokretanje videa...

Kolona na autocesti 00:27
Kolona na autocesti | Video: čitatelj/24sata
STRAŠNE SCENE

VIDEO Ogromna eksplozija u čelilčani kod Pittsburgha! Poginula najmanje jedna osoba

Najmanje jedna osoba je poginula, dvije osobe se vode kao nestale, a sedam ljudi je hospitalizirano nakon što je došlo do velike eksplozije u čeličani U.S. Clairton Coke Works u okolici američkog Pittsburgha. "Više osoba je odvedeno u bolnice s opeklinama", javlja Reuters. U potrazi za preživjelima pretražuju se ruševine...

Pokretanje videa...

Snimke prikazuju vatrogasce na mjestu eksplozije u čeličani u Pennsylvaniji 03:30
Snimke prikazuju vatrogasce na mjestu eksplozije u čeličani u Pennsylvaniji | Video: 24sata/reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Odlazak dive Gabi Novak, kod Splita se borili s buktinjom...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Požar kod Splita stavljen pod kontrolu, gasilo ga 150 vatrogasca, pomagalo šest zrakoplova, evakuirano nekoliko osoba... Kapetan Bekavac pravno slobodan, uskoro se očekuje dokumentacije iz Turske. Šef Sabora Jandroković osudio ponašanje Torcide. Hitna diplomatska ofenziva nakon najave sastanka Trumpa i Putina... Hrvatska kujica najljepši je pas na svijetu. Preminula glazbena diva Gabi Novak, ostavila je neizbrisiv trag u našoj glazbi... Dinamov napadač Dion Drena Beljo za 24sata: Gol Vukovaru je poklon mami za rođendan...

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
NAKON POBJEDE

VIDEO Evo kako su navijači na Poljudu ispratili hajdukovce...

SPLIT - Hajduk je u drugom kolu HNL-a ostvario rutinsku pobjedu od 2-0 na Poljudu protiv nogometaša Gorice. Yassine Benrahou i Michele Šego bili su sigurni izvođači penala u slavlju 'bijelih' koji su bili oslabljeni za Marka Livaju i Antu Rebića, koji nisu mogli nastupiti na utakmici zbog suspenzija. Na utakmici je bilo 25302 gledatelja, a u videosnimci možete pogledati kako su navijači pozdravili hajdukovce nakon tri boda.

Pokretanje videa...

Slavlje Hajduka na Poljudu 00:34
Slavlje Hajduka na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata
SAŽETAK HAJDUK - GORICA 2-0

VIDEO Gorica ostala s 10 igrača pa popustila na Poljudu. Ovako su hajdukovci opet pobijedili...

Hajduk je u drugom kolu HNL-a ostvario rutinsku pobjedu od 2-0 na Poljudu protiv nogometaša Gorice. Yassine Benrahou i Michele Šego bili su sigurni izvođači penala u slavlju 'bijelih' koji su bili oslabljeni za Marka Livaju i Antu Rebića, koji nisu mogli nastupiti na utakmici zbog suspenzija. Na utakmici je bilo 25302 gledatelja.

Pokretanje videa...

Sažetak Hajduk - Gorica 2:0 00:50
Sažetak Hajduk - Gorica 2:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Varaždin s desetoricom šokirao Slaven pa primio 'tricu'. Pogledajte preokret Belupa

SLAVEN - VARAŽDIN 3-1 Varaždin je nakon pregleda VAR snimke ostao s desetoricom pa poveo i šokirao Slaven. 'Farmaceuti' su se vratili, tvrdi gosti dugo odolijevali i imali svoje šanse, no Koprivničani su stigli do preokreta. Do pobjede su ih vodili Božić, Liber i Mitrović

Pokretanje videa...

Sažetak Slaven Belupo - Varaždin 3:1 01:30
Sažetak Slaven Belupo - Varaždin 3:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025