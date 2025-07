VIDEO Pogledajte mračni oblak koji se spušta nad Zagreb

U većini Hrvatske u četvrtak će prevladavati djelomično oblačno vrijeme, dok će na Jadranu biti pretežno sunčano. Međutim, vrijeme neće posvuda biti stabilno. Kako prognoziraju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, očekuje se mjestimice kišovito vrijeme, osobito sredinom dana na istoku, a uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, vjerojatno izraženiji u središnjoj i dijelu istočne Hrvatske, moguće i na jugu zemlje.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, dok će na Jadranu puhati umjerena do jaka bura, uz zapadni vjetar u Dalmaciji. Temperatura zraka većinom će biti od 22 do 26 °C, dok će na Jadranu biti nešto toplije, s temperaturama od 28 do 32 °C.

Za veći dio Hrvatske na snazi je niz upozorenja zbog potencijalno opasnih vremenskih uvjeta. Upozorenja uključuju mogućnost oluja, jakih vjetrova i padavina, s naglaskom na središnje i južne dijelove Hrvatske te obalu.