VIDEO Pogledajte preopasnu vožnju! Žele izbjeći gužvu i voze u rikverc na obilaznici u Buzinu

Kolona od čvora Buzin prema Lučkom i izlazu na autocestu iza 10 sati bila je oko 7 kilometara, a neki vozači odlučili su opasnom vožnjom unatrag izaći u Buzinu sa zagrebačke obilaznice i izbjeći gužvu.

- Idu na izlaz kako bi se uključili na autocestu prema Lučkom i vide gužvu. Odjednom su krenuli vozit u rikverc da se vrate u Buzin i kroz grad valjda probaju doći na Lučko - ispričao nam je čitatelj.

Naime na snimci se vidi kako se unatrag voze i oni koji se penju na obilaznicu, ali i oni koji su taman prošli izlaz Buzin, dolazeći iz smjera istoka.

POGLEDAJTE VIDEO: Gužva kod Buzina

Kontaktirali smo i stručnjaka za promet Gorana Husineca kako bi nam prokomentirao ovu situaciju.

- To je jedna od najopasnijih radnja u prometu i izuzetno je opasno to raditi jer vozač koji dolazi ne može očekivati da vozilo ispred stoji a kamoli ide u rikverc i tako dolazi do teških nesreća. Strogo je zabranjeno i to možemo tretirati kao objesnu vožnju - tvrdi Husinec.

- Ubace u rikverc i voze se unazad dok se negdje ne uspiju okrenut. Situacija je takva da sada više nitko ne ide ovdje jer svi stoje - nadodao je čitatelj.

Uz kolonu od 7 kilometara iz smjera Buzina, a kolona iz smjera Zagreb-zapad duga je oko kilometar.