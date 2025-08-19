VIDEO Pogledajte reakciju Meloni dok njemački kancelar drži prodiku Donaldu Trumpu

Na jučerašnjem sastanku u Bijeloj kući američki predsjednik Donald Trump i europski lideri raspravljali su o miru u Ukrajini. Dok je njemački kancelar Friedrich Merz naglašavao potrebu za primirjem prije bilo kakvog mirovnog sporazuma, talijanska premijerka Giorgia Meloni nije mogla sakriti svoj pogled, prema prisutnima, sve je pratila očima koje su rekle više od riječi.

Meloni je inače pohvalila Trumpovu inicijativu za sigurnosna jamstva Ukrajini, nazvavši sastanak 'važnim korakom u diplomatskim naporima'.