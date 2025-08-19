Obavijesti

News

Komentari 21
KOJI POGLED

VIDEO Pogledajte reakciju Meloni dok njemački kancelar drži prodiku Donaldu Trumpu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte reakciju Meloni dok njemački kancelar drži prodiku Donaldu Trumpu
Foto: x

Meloni je inače pohvalila Trumpovu inicijativu za sigurnosna jamstva Ukrajini, nazvavši sastanak 'važnim korakom u diplomatskim naporima'

Na jučerašnjem sastanku u Bijeloj kući američki predsjednik Donald Trump i europski lideri raspravljali su o miru u Ukrajini. Dok je njemački kancelar Friedrich Merz naglašavao potrebu za primirjem prije bilo kakvog mirovnog sporazuma, talijanska premijerka Giorgia Meloni nije mogla sakriti svoj pogled, prema prisutnima, sve je pratila očima koje su rekle više od riječi.

POGLEDAJTE VIDEO

Meloni je inače pohvalila Trumpovu inicijativu za sigurnosna jamstva Ukrajini, nazvavši sastanak 'važnim korakom u diplomatskim naporima'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 21
BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi
TVRDE I DA JE SINJ BIO DIO 'KRAJINE'...

BBC: Na ZG koncertu Thompsona nije bilo 500.000 ljudi. Nastup otkrio duboke podjele u državi

Prošlomjesečni megakoncert ultra-nacionalističkog pjevača Thompsona dramatično je razotkrio duboko polarizirane podjele unutar hrvatskog društva, tvrdi BBC...
Zelenski: Još nema datuma sastanka s Putinom. Novi veliki ruski zračni napad na Ukrajinu
IZ MINUTE U MINUTU

Zelenski: Još nema datuma sastanka s Putinom. Novi veliki ruski zračni napad na Ukrajinu

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države pomoći Europi u pružanju sigurnosti Ukrajini u sklopu bilo kakvog sporazuma kojim će se okončati ruski rat s Rusijom
Kolega napadnutog ZET-ovca: 'Ubo ga je u prsa. Nož su našli u WC papiru pokraj autobusa!'
JAVIO SE I ZET

Kolega napadnutog ZET-ovca: 'Ubo ga je u prsa. Nož su našli u WC papiru pokraj autobusa!'

Oštro osuđujemo napad na našeg zaposlenika. Okolnosti ovog nemilog, neprihvatljivog i neželjenog događaja u ovome trenutku ne možemo komentirati, jer je u tijeku obrada od strane policije, rekli su iz ZET-a

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025