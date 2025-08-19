Meloni je inače pohvalila Trumpovu inicijativu za sigurnosna jamstva Ukrajini, nazvavši sastanak 'važnim korakom u diplomatskim naporima'
KOJI POGLED
VIDEO Pogledajte reakciju Meloni dok njemački kancelar drži prodiku Donaldu Trumpu
Čitanje članka: < 1 min
Na jučerašnjem sastanku u Bijeloj kući američki predsjednik Donald Trump i europski lideri raspravljali su o miru u Ukrajini. Dok je njemački kancelar Friedrich Merz naglašavao potrebu za primirjem prije bilo kakvog mirovnog sporazuma, talijanska premijerka Giorgia Meloni nije mogla sakriti svoj pogled, prema prisutnima, sve je pratila očima koje su rekle više od riječi.
POGLEDAJTE VIDEO
Meloni je inače pohvalila Trumpovu inicijativu za sigurnosna jamstva Ukrajini, nazvavši sastanak 'važnim korakom u diplomatskim naporima'.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku