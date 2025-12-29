Kamere su zabilježile reakciju Volodimira Zelenskog kada je Trump govorio o tome kako Putin želi da Ukrajina uspije
VIDEO Pogledajte reakciju Zelenskog nakon što je Trump izgovorio ovu rečenicu
Američki predsjednik Donald Trump i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastali su se na Floridi, u Trumpovoj rezidenciji, gdje su razgovarali gotovo tri sata. Nakon sastanka obojica su se obratila novinarima, ističući kako je postignut velik pomak u pregovorima te da je, prema njihovim riječima, usuglašeno čak 95 posto mirovnog plana.
Tijekom konferencije za medije Trump je govorio i o mogućoj ulozi Rusije u obnovi Ukrajine nakon rata. Na pitanje novinara hoće li Moskva snositi dio odgovornosti u financijskoj obnovi zemlje, američki predsjednik dao je izjavu koja je izazvala brojne reakcije.
- Putin želi da Ukrajina uspije. Oni će pomagati. Rusija želi vidjeti uspjeh Ukrajine - rekao je Trump.
Kamere su pritom zabilježile reakciju Volodimira Zelenskog, čiji je izraz lica ubrzo postao hit na društvenim mrežama. Snimka tog trenutka u samo nekoliko sati proširila se platformom X, gdje su korisnici masovno komentirali Trumpovu izjavu i Zelenskijevu reakciju.
