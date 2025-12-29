Obavijesti

VIDEO Pogledajte reakciju Zelenskog nakon što je Trump izgovorio ovu rečenicu

Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Kamere su zabilježile reakciju Volodimira Zelenskog kada je Trump govorio o tome kako Putin želi da Ukrajina uspije

Američki predsjednik Donald Trump i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastali su se na Floridi, u Trumpovoj rezidenciji, gdje su razgovarali gotovo tri sata. Nakon sastanka obojica su se obratila novinarima, ističući kako je postignut velik pomak u pregovorima te da je, prema njihovim riječima, usuglašeno čak 95 posto mirovnog plana.

Izjave Trumpa i Zelenskog nakon sastanka 06:31
Izjave Trumpa i Zelenskog nakon sastanka | Video: 24sata/reuters

Tijekom konferencije za medije Trump je govorio i o mogućoj ulozi Rusije u obnovi Ukrajine nakon rata. Na pitanje novinara hoće li Moskva snositi dio odgovornosti u financijskoj obnovi zemlje, američki predsjednik dao je izjavu koja je izazvala brojne reakcije.

- Putin želi da Ukrajina uspije. Oni će pomagati. Rusija želi vidjeti uspjeh Ukrajine - rekao je Trump.

Kamere su pritom zabilježile reakciju Volodimira Zelenskog, čiji je izraz lica ubrzo postao hit na društvenim mrežama. Snimka tog trenutka u samo nekoliko sati proširila se platformom X, gdje su korisnici masovno komentirali Trumpovu izjavu i Zelenskijevu reakciju.

