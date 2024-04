NAKON NEPOTPUNIH REZULTATA

VIDEO Pogledajte kako se slavi u HDZ-u! Burno su zapljeskali, počeli vikati: Pobjeda, pobjeda! ZAGREB - DIP je obradio 24,25 posto biračkih mjesta do 21 sat, a prema tim nepotpunim rezultatima, HDZ ima 67 mandata. U stožeru se počelo slaviti, iako je do same objave bilo relativno mirno. Atmosfera se naglo popravila, svi su jako zadovoljni, što su i pokazali burnim pljeskom i povicima 'pobjeda, pobjeda'

Kopiranje linka