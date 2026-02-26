VIDEO Policajci spasili migrante iz Une: 'Vikali su 'help, help'... svaka sekunda je bila bitna'

StartFragmentČula se galama, lavež pasa sa strane Bosne i Hercegovine i s naše strane. Galama je dopirala iz vode, a bio je mrkli mrak, ispričao nam je granični policajac Josip Čevizović koji je u ranim jutarnjim satima s kolegom Željkom Idžojtićem uočio migrante koji su se, kako je kasnije utvrđeno, prevrnuli u čamcu na rijeci Uni.EndFragment

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:47 Policajci koji su prvi pronašli migrante koji su spašeni iz rijeke Une | Video: Goran Stanlz/Pixsell

Sve je započelo dok je još bio mrak, prilikom redovnog nadzora državne granice i obavljanja poslova zaštite državne granice. Kolega Željko i on nalazili su se na samoj obali rijeke Une, gdje su začuli povike iz vode.

- Una pred jutro isparava, diže se velika magla i teško je vidjeti. Razina vode bila je puno viša nego sada. Voda je nabujala i bila je mutna. Baterijskim lampama smo osvijetlili površinu i uspjeli vidjeti samo glave kako plutaju. Teško je bilo procijeniti koliko ih je u vodi. Njihovi uzvici širili su se kako je rijeka tekla - rekao nam je policajac Josip.

U tom trenutku pokušali su im pomoći koliko su mogli. Njegov kolega Željko je u međuvremenu izvještavao operativno dežurstvo, a na teren su upućeni vatrogasci i Hrvatska gorska služba spašavanja. Cijelo vrijeme pratili su događanja na obali.

- Žurno smo reagirali na sve načine i pokušali uspostaviti kontakt s ljudima koji su uzvikivali "help, help". Nastojali smo ih navesti da dođu prema našoj strani, do obale, kako bismo ih mogli izvući. Voda je bila snažna i brza. Nažalost, sami nisu mogli doplivati do obale - prisjetio se policajac Željko.

24sata Hrvatska Kostajnica: Policajci koji su prvi pronašli migrante koji su spašeni iz rijeke Une | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ovi hrabri policajci pokušali su stupiti u kontakt s njima, ali voda ih je nosila velikom brzinom.

- Trčali smo obalom, po livadi i granju, kako ih ne bismo izgubili iz vida. Zatim smo se vratili do vozila i prebacili na cestu do sljedeće pozicije s koje smo mogli prići Uni. Ponovno smo vidjeli vjerojatno te iste ljude - ispričao nam je policajac Josip.

- U početku se čuo povik jedne osobe, a kasnije smo termovizijom i lampama uočili dvije osobe, udaljene oko stotinu metara jedna od druge. Spuštali smo se nizvodno do svakog dijela kojem smo mogli prići vodi. Vatrogasci i ekipa HGSS-a bili su u kontaktu s nama i tražili su da im pokažemo poziciju na kojoj bi bilo najbolje spustiti čamac - objasnio nam je policajac Željko.

Otišli su do mjesta Baćin, gdje je ekipa HGSS-a spustila čamac. Krenuli su uzvodno te su, kako su nam ispričali, nakon stotinjak metara od mjesta spuštanja pronašli beživotno tijelo jedne osobe.

- Drugu osobu pronašla je druga ophodnja. Dnevno-noćna kamera, postavljena uz rijeku Unu, zabilježila je dvije osobe. Pozvao sam drugu ophodnju da ih potraži. Oni su odmah pronašli jednu osobu, dok su nešto kasnije drugu osobu pronašli uz rijeku. Prvi je bio kineski državljanin, a drugi državljanin Bosne i Hercegovine, koji je vjerojatno pokušao prijeći natrag preko rijeke - rekao nam je policajac Željko.

24sata Hrvatska Kostajnica: Policajci koji su prvi pronašli migrante koji su spašeni iz rijeke Une | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kasnije toga jutra je uz pomoć bespilotne letjelice pronađen još jedan državljanin Kine na riječnoj otoci koji je policijskim čamcem prevezen na obalu.

- S ovakvom situacijom susreli smo se prvi put. Bilo je sličnih događaja, ali ne u ovakvim uvjetima. Svakako ćemo ju zapamtiti - rekao je policajac Željko.

Oni su, kako su nam iskreno priznali, profesionalci koji samo rade svoj posao. Željko u policiji radi više od 30 godina, dok njegov mlađi kolega Josip radi tri i pol godine. Rad u policiji ne smatraju samo poslom, već i pozivom.

- Policiju smo odabrali svjesno. Znam se šaliti da je riječ o obiteljskoj tradiciji, jer je otac također bio policajac na granici. Volimo taj život uz granicu - našalio se policajac Josip.

- Na odluku su utjecale ratne okolnosti i tadašnja zbivanja na našem području, prelazak iz vojske u policiju te činjenica da su i moji prijatelji krenuli tim putem. Na neki način, to je poziv. Neki poslovi doista jesu poziv. Ovo je naš način da služimo svojoj zemlji. Da mogu, opet bih birao isti put - rekao nam je Željko.

24sata Hrvatska Kostajnica: Policajci koji su prvi pronašli migrante koji su spašeni iz rijeke Une | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Podsjetimo, granični policajci su u ponedjeljak tijekom nadzora državne granice u mjestu Rosulje začuli poziv u pomoć iz rijeke Une. Uz pomoć plovila i bespilotnih letjelica pronađeni su beživotno tijelo nepoznatog muškarca te 18-godišnji i 41-godišnji kineski državljanin, kao i 32-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je državljanin BiH iz koristoljublja prevozio pet stranih državljana čamcem preko Une. Tijekom nezakonitog prelaska došlo je do prevrtanja čamca, pri čemu je jedan strani državljanin smrtno stradao. 