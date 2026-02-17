VIDEO Policija objavila detalje požara u Bedekovčini: Izgorjele gume, krov, dijelovi motocikla

Garaža u vlasništvu muškarca (76) u Bedekovčini izgorjela je u nedjelju oko 18.45 sati. Požar su oko 20.55 sati u potpunosti ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bedekovčina, piše PU krapinsko-zagorska policija.

Policija je obavila očevid u ponedjeljak, u suradnji s inspektorom za zaštitu požara, eksplozija i oružja. Utvrdili su kako je do požara došlo uslijed prijenosa topline s cijevi metalnog dimnjaka na potpornu drvenu gredu krovišta te širenja vatre na ostale zapaljive dijelove krovišta.

U požaru je izgorjelo krovište garaže, kao i gume i razni dijelovi motocikala koji su se nalazili u potkrovlju. Nije bilo ozlijeđenih osoba, a materijalna šteta je oko 10 tisuća eura.