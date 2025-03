VIDEO Policija objavila snimku uhićenja pijane gradonačelnice iz New Jerseya, vozila je dijete

Gradonačelnica iz New Jerseyja uhićena je zbog vožnje u pijanom stanju dok je s njom u autu bio i njen sin, koji je bio u autosjedalici. Sve se odvilo na Dan Sv. Patrika, a policija je objavila snimku uhićenja. Nakon toga je zamoljena da da ostavku, no još se uvijek vodi na stranicama grada Lumbertona, smještenog u saveznoj državi New Jersey, kao gradonačelnica, piše NBC News.

Video prikazuje kako je policija u Lumbertonu stigla pred kuću gradonačelnice LaPlaca nakon što je zabrinuti stanovnik nazvao 911 i prijavio je zbog katastrofalne vožnje. Policajci izlaze iz patrolnih automobila oko 17.40 sati 17. ožujka i prilaze LaPlaci nakon što se parkirala ispred svoje kuće. Policajci su prvo čekali da izvadi sina iz autosjedalice, a već se tada nekoliko puta vidi kako LaPlaca gubi ravnotežu. Na snimci se vidi da ima slomljeni retrovizor.

LaPlaca je policajcima prvo rekla da joj je retrovizor oštećen, ali je potom priznala da je udarila u nešto. Potom ju je policija testirala kako bi dokazala da vozi pod utjecajem alkohola, a na snimci se vidi kako opet tetura i gubi ravnotežu.

Dok istražuju unutrašnjost LaPlacina automobila, policajci pronalaze bocu vode punu alkohola i malu bocu pića. Policiji je priznala da je pila votku.

LaPlaca je potom privedena i optužena za vožnju pod utjecajem, kao i za druge povezane prekršaje, javlja NBC News.

Nakon njezina uhićenja, LaPlacin suprug, Jason Carty, politički aktivist i bivši izvršni direktor Ceha pivara iz New Jerseyja oglasio se na društvenim mrežama i rekao da se LaPlaca bori s ovisnošću. Prošlog su tjedna zajednica i članovi odbora grada Lumbertona zatražili da LaPlaca podnese ostavku na dužnost gradonačelnice. Međutim, odvjetnik je rekao je okupljenima da pravno, prema zakonu NJ i gradskom kodeksu, odbor ne može učiniti ništa da smijeni gradonačelnicu.

Suđenje joj je zakazano za 15. travnja 2025.