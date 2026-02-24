Obavijesti

PREVRNUO SE ČAMAC

VIDEO Policija objavile detalje užasa na rijeci Uni: Državljanin BiH prevozio je strance

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska Kostajnica: Pri prevrtanju čamca u rijeci Uni jedna je osoba poginula

Prema stranim državljanima slijedi postupak sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i Zakonu o strancima

Admiral

Jedna je osoba poginula i tri su ozlijeđene u nedjelju u rijeci Uni na području Hrvatske Kostajnice. Policija je u ponedjeljak u 4.43 čula pozive u pomoć nepoznate osobe iz rijeke Une na području Hrvatske Kostajnice u mjestu Rosulje. Na mjesto su stigle sve policijske ophodnje, a stigle su i druge žurne službe, piše PU sisačko-moslavačka.

24sata na mjestu užasa kod rijeke Une
24sata na mjestu užasa kod rijeke Une | Video: 24sata Video

 Uz pomoć plovila i bespilotnih letjelica pronađeno je jedno beživotno tijelo nepoznate muške osobe, 18-godišnji i 41-godišnji kineski državljanin te jedan 32-godišnji bosanskohercegovački državljanin. Preživjelima je pružena liječnička pomoć. Policija je utvrdila da je 32-godišnji bosanskohercegovački državljanin radi koristi prevozio pet stranih državljana preko rijeke Une s teritorija BiH na teritorij Republike Hrvatske. Došlo je do prevrtanja čamca u kojem je jedan strani državljanin smrtno stradao. 

- Policijski službenici su protiv osumnjičenog podnijeli kaznenu prijavu nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela Protuzakonito  ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma i kaznenog djela Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom i sredstvom, u vezi s kaznenim djelom Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti, te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave sisačko-moslavačke - stoji u priopćenju.

Prema stranim državljanima slijedi postupak sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i Zakonu o strancima. Još uvijek traju mjere traganja za nestalim osobama iz čamca.

