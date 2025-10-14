Obavijesti

DVOJE UHIĆENIH

VIDEO Policija oduzela 20 kila marihuane u Trilju: U poljskoj kućici skrivao 15 paketa droge

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: PU splitsko dalmatinska

Od početka 2025. godine do danas, policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske realizirali su 286 kriminalističkih istraživanja i kazneno prijavili 237 osoba zbog preprodaje droge

Više od 19 kilograma marihuane oduzela je splitsko-dalmatinska policija u u dvije akcije suzbijanja droge i uhićenju onih koji se bave preprodajom. 

U sklopu jedne istrage, kod mladića (22) pronašli su 15 paketa marihuane od gotovo 16 kilograma. Sve su mu oduzeli i uhitili ga, a bilo je skriveno u poljskoj kućici na području Trilja.

Osim toga, policija je u ponedjeljak kod muškarca (33) pronašla tri paketa marihuane ukupne težine 3 kilograma, kao i vrećicu kokaina od 25,6 grama. Drogu su mu oduzeli i uhitili ga.

Utvrdili su sumnje da su obojica preprodavali drogu, a uz kaznenu prijavu, predat će ih pritvorskom nadzorniku. 

- Od početka 2025. godine do danas, policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske realizirali su 286 kriminalističkih istraživanja i kazneno prijavili 237 osoba zbog počinjenja kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama. U istom razdoblju realizirano je oko 2190 zapljena različitih vrsta droga - navode.

