Policija se oglasila: 'Ozljeda učenika iz srednje škole u Zagorju je nesretan slučaj...'

Maloljetna osoba ozlijeđena je u utorak poslijepodne u nesretnom slučaju u Srednjoj školi u Bedekovčini, izvijestila je krapinsko-zagorska policija, dok je prema neslužbenim podacima riječ o učeniku kojega je slučajno nožem ozlijedio vršnjak iz istog razreda.

Srednja škola priopćila je da je tijekom obilježavanja Dana kruha u toj školi, po završetku programa, ispred školske sportske dvorane dogodio nesretan slučaj u kojem je ozlijeđen učenik.

"Učeniku je odmah pružena prva pomoć te ga je hitna medicinska pomoć odvezla na daljnje liječenje", kažu u školi.

Ističu pritom da su obavijestili učenikove roditelje te nastavljaju postupati sukladno propisanim protokolima.

U priopćenju također navode da je Krapinsko-zagorska županija, kao osnivač Srednje škole Bedekovčina u stalnom kontaktu s ravnateljicom i djelatnicima škole te roditeljima ozlijeđenog učenika.

"Nadamo se da će s učenikom sve biti u redu i očekujemo povratne informacije iz bolnice", kažu u priopćenju.

Prema neslužbenim podacima učenika je nožem ozlijedio drugi učenik, a riječ je 17-godišnjacima iz istog razreda.

Policija je izvijestila da je oko 13,15 sati dobila dojavu o nesretnom slučaju kod Srednje škole Bedekovčina, kojom prilikom je jedna maloljetna osoba zadobila tjelesne ozlijede. Ozlijeđena maloljetna osoba je helikopterom Hitne medicinske pomoći prevezena u Klinički bolnički centar u Zagrebu. Očevid i utvrđivanje činjenica je u tijeku, kažu u policiji.

Osim svih žurnih službi, u Bedekovčinu je stigao i helikopter Hitne medicinske pomoći.

Na Facebook stranici Policija zaustavlja Krapinsko-zagorska županija je objavljena informacija koja je uznemirila građane: "Nešto jako loše se dogodilo u Bedekovčini kod Srednje škole... helikopter, hitna i sve službe na terenu!" U objavi se navodi i da je jedan dječak navodno nožem izbo drugog dječaka.

Nesreća u srednjoj školi u Bedekovčini, jedna osoba ozlijeđena | Foto: Robert Anic/PIXSELL