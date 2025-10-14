Obavijesti

News

Komentari 3
IZ ISTOG SU RAZREDA?

Policija se oglasila: 'Ozljeda učenika iz srednje škole u Zagorju je nesretan slučaj...'

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
Policija se oglasila: 'Ozljeda učenika iz srednje škole u Zagorju je nesretan slučaj...'
3
Nesreća u srednjoj školi u Bedekovčini, jedna osoba ozlijeđena | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Prema neslužbenim podacima učenika je nožem ozlijedio drugi učenik, a riječ je 17-godišnjacima iz istog razreda...

Maloljetna osoba ozlijeđena je u utorak poslijepodne u nesretnom slučaju u Srednjoj školi u Bedekovčini, izvijestila je krapinsko-zagorska policija, dok je prema neslužbenim podacima riječ o učeniku kojega je slučajno nožem ozlijedio vršnjak iz istog razreda.

Srednja škola priopćila je da je tijekom obilježavanja Dana kruha u toj školi, po završetku programa, ispred školske sportske dvorane dogodio nesretan slučaj u kojem je ozlijeđen učenik.

"Učeniku je odmah pružena prva pomoć te ga je hitna medicinska pomoć odvezla na daljnje liječenje", kažu u školi.

Ističu pritom da su obavijestili učenikove roditelje te nastavljaju postupati sukladno propisanim protokolima.

U KBC-U ZAGREB JE Detalji užasa u školi u Zagorju: Slučajno ga ubo nožem u rebra, profesorice mu spašavale život
Detalji užasa u školi u Zagorju: Slučajno ga ubo nožem u rebra, profesorice mu spašavale život

U priopćenju također navode da je Krapinsko-zagorska županija, kao osnivač Srednje škole Bedekovčina u stalnom kontaktu s ravnateljicom i djelatnicima škole te roditeljima ozlijeđenog učenika.

"Nadamo se da će s učenikom sve biti u redu i očekujemo povratne informacije iz bolnice", kažu u priopćenju.

Prema neslužbenim podacima učenika je nožem ozlijedio drugi učenik, a riječ je 17-godišnjacima iz istog razreda.

Policija je izvijestila da je oko 13,15 sati dobila dojavu o nesretnom slučaju kod Srednje škole Bedekovčina, kojom prilikom je jedna maloljetna osoba zadobila tjelesne ozlijede. Ozlijeđena maloljetna osoba je helikopterom Hitne medicinske pomoći prevezena u Klinički bolnički centar u Zagrebu. Očevid i utvrđivanje činjenica je u tijeku, kažu u policiji.

Osim svih žurnih službi, u Bedekovčinu je stigao i helikopter Hitne medicinske pomoći.

Na Facebook stranici Policija zaustavlja Krapinsko-zagorska županija je objavljena informacija koja je uznemirila građane: "Nešto jako loše se dogodilo u Bedekovčini kod Srednje škole... helikopter, hitna i sve službe na terenu!" U objavi se navodi i da je jedan dječak navodno nožem izbo drugog dječaka.

Nesreća u srednjoj školi u Bedekovčini, jedna osoba ozlijeđena
Nesreća u srednjoj školi u Bedekovčini, jedna osoba ozlijeđena | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Detalji užasa u školi u Zagorju: Slučajno ga ubo nožem u rebra, profesorice mu spašavale život
U KBC-U ZAGREB JE

Detalji užasa u školi u Zagorju: Slučajno ga ubo nožem u rebra, profesorice mu spašavale život

Danas smo imali Dane kruha, po odlasku učenika kući ispred školske dvorane se dogodio nemili događaj. Učenik je zadobio ozljedu, pružena mu je prva pomoć, pozvana je hitna i prevezeno je u bolnicu, rekla nam je ravnateljica
Učeniku iz Zagorja liječnici se bore za život. Otac učenika koji ga je ranio: 'Bilo je slučajno'
DRAMA U BEDEKOVČINI

Učeniku iz Zagorja liječnici se bore za život. Otac učenika koji ga je ranio: 'Bilo je slučajno'

Mi roditelji dobili smo informaciju da su se naguravali i da mu je nož izletio iz vrećice - rekao je otac učenika koji je ranio kolegu
VIDEO Pa ovo je moglo nekoga ubiti! Na obilaznici s kamiona palo deblo! Stvorile se kolone
STRAŠNO

VIDEO Pa ovo je moglo nekoga ubiti! Na obilaznici s kamiona palo deblo! Stvorile se kolone

Predmet na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok na kolniku u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h, navode s HAK-a.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025