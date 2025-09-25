VIDEO Posmrtne ostatke trojice muškaraca pronašli na Ovčari: 'Ubijeni su iz vatrenog oružja'

Tri posmrtna ostatka pronađena su na Ovčari, potvrdio je Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja.

Riječ je o muškarcima, srednjih i mlađih godina. Sve te tri osobe ubijene su tu, gdje su pronađene, piše Večernji.

- Ubijeni su iz vatrenog oružja. Pronađeni su i zrna i čahure što nedvojbeno potvrđuje da se radi o ubojstvu na ovoj lokaciji - kazao je ministar Medved.

- Pronalazak ove masovne grobnice dokaz je brutalnosti agresora te '91. godine. Dokaz je i našeg sustavnog i ustrajnog pristupa u pronalasku svih naših nestalih iz Domovinskog rata - dodao je.

Zahvalio se Državnom odvjetništvu, sigurnosno-obavještajnoj zajednici i svima koji sudjeluju u ovom procesu na odgovornom pristupu, na intenzivnoj suradnji i doprinosu kroz dostavljanje svih raspoloživih saznanja, kako bi u Ministarstvu hrvatskih branitelja mogli sva ta saznanja obrađivati i u konačnici se pripremiti za izlazak na teren i za pronalazak.

- Tri obitelji koje traže svoje najmilije dobit će svoj mir - istaknuo je ministar te dodao kako vjeruje da će se brzo utvrditi identitet osoba.

U njihovom mandatu, kazao je, utvrđen je identitet 319 osoba. Na području Vukovarsko-srijemske županije, 445 osoba vodi se kao nastalo. Pritom, napomenuo je kako se napori provode i na drugim područjima.

- Nikad nećemo stati, nikad se nećemo umoriti, učinit ćemo baš sve da pronađemo sve nestale osobe iz Domovinskog rata - rekao je ministar.

