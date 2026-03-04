Obavijesti

Potraga za skakačem s najvišeg nebodera u Hrvatskoj još traje: 'Samo je odšetao'

Piše Iva Tomas,
VIDEO Potraga za skakačem s najvišeg nebodera u Hrvatskoj još traje: 'Samo je odšetao'
Foto: Čitatelj 24sata

Situaciju su komentirali i iz Westgate grupe. Potvrdili su kako nitko nije ozlijeđen, no da ne podržavaju takvo ponašanje

Čovjek koji je u utorak u Splitu skočio padobranom s najvišeg tornja u Hrvatskoj, Dalmatia Towera, još je uvijek nepoznat policiji. Kako smo doznali od čitatelja, bacio se s nebodera, sletio na automobil i odšetao. Iz PU splitsko-dalmatinske potvrdili su nam da potraga za skakačem još uvijek traje. Nitko nije ozlijeđen, ali na automobilu na koji je sletio nastala je manja materijalna šteta.

Netko je skočio s Dalmatia Towera u Splitu
Netko je skočio s Dalmatia Towera u Splitu | Video: čitatelj/24sata

- Lik se navodno bacio s padobranom s tornja, sletio je u uličicu i samo odšetao - ispričao nam je čitatelj te dodao da je sletio na automobile. S obzirom na to da je odšetao, za pretpostaviti je da skakaču nije ništa.

Kako se vidi prema snimci, na tlu ga je dočekala druga muška osoba. Situaciju su komentirali i iz Westgate grupe. Potvrdili su kako nitko nije ozlijeđen, no da ne podržavaju takvo ponašanje.

- Upoznati smo s događajem te možemo potvrditi da nitko nije ozlijeđen, što smatramo najvažnijom činjenicom u ovom incidentu. Naša tehnička služba od samog početka intenzivno surađuje sa svim nadležnim tijelima kako bi se u potpunosti rasvijetlile okolnosti i utvrdile sve relevantne činjenice - rekli su te dodali kako su sa strane Westgate grupe poduzete sve mjere pripravnosti te su dosljedno ispoštovani svi sigurnosni protokoli.

- Očekujemo da će policijska istraga utvrditi počinitelje i njihove motive. Ovom prilikom želimo još jednom jasno naglasiti da Dalmatia Tower, kao najviši neboder u Hrvatskoj, nije i ne smije biti prostor za bilo čiju neodgovornu zabavu ili akrobatske aktivnosti koje ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine - izjavili su iz Westgate grupe.

