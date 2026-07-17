VIDEO Požar kod Bosiljeva: 'Vozač je sam krenuo gasiti...'

VOX POPULI
Zagrepčani o ostavljanju napojnica: ‘To je stvar kulture’
Ostavljanje napojnicama konobarima uvijek je tema rasprava. Neki to smatraju potrebnim i kulturnim, dok drugi ne vide smisao u tome. Zagrepčane smo pitali koje je njihovo mišljenje o ostavljanju napojnica
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Zagrepčani o ostavljanju napojnica: ‘To je dobra kultura’
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Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: U velikoj akciji USKOK-a uhićen bivši šef nabave u MORH-u!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Bivši šef nabave MORH-a, brigadir Ivica Devčić, uhićen je u akciji Uskoka i vojne policije zbog sumnje u namještanje natječaja 2018. i 2019. za kupnju vojnih čizama, pri čemu je tvrtka Design Vision, čija je vlasnica Alma Boch također privedena, profitirala za oko 30 tisuća eura. Prema saznanjima 24sata, Uskok smatra da je Devčić namjerno podijelio nabavu kako bi posao dobila spomenuta tvrtka, koja je od tada redovito dobivala poslove bez otvorenih natječaja. Već od sutra bit će dostupan lijek givinostat za dječake oboljele od Duchenneove mišićne distrofije. U HZZO-u očekuju da će usporiti napredovanje bolesti. SAD je nastavio napade na Iran, a Trump je najavio nove mete. Teheran je uzvratio udarima na američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. 102 tisuće eura, ili više nego sve ostale parlamentarne stranke zajedno, dobio je donacija u prvih šest mjeseci HDZ. SDP je skupio najmanje, samo 1300 eura.
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Gledajte '240 sekundi' 24sata: U velikoj akciji USKOK-a uhićen bivši šef nabave u MORH-u!
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Video: 24sata/Video
POGLEDAJTE SNIMKU!
VIDEO Divlje svinje ponovno šetaju po zagrebačkim cestama
Nekoliko divljih svinja sinoć se prošetalo Gračanskom cestom, javljaju NAM čitatelji. Sama snimka nastala je, kako kaže čitateljica, kod žičare Sljeme.
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Divlje svinje u Zagrebu
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Video: Čitatelj 24sata
OPREZ ZBOG STRANIH PLOVILA
VIDEO Lučka kapetanija Rijeka provodi akciju 'Sigurna plovidba 2026 Rijeka'
U Rijeci je do 19 sati pojačan nadzor sigurnosti plovidbe, posebno nepropisne brzine. Uz sankcioniranje prekršitelja akcija ima i edukativnu svrhu. Želi se upozoriti na važnost poštovanja sigurnosnih propisa. To je bitno posebice u vrijeme kada je na Jadranu mnogo domaćih i stranih plovila.
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Lučka kapetanija Rijeka provodi akciju 'Sigurna plovidba 2026 Rijeka'
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Video: 24sata/Nel Pavletić/PIXSELL
VOX POPULI
Konobarica iz Zagreba o ostavljanju napojnica: ’Ne ljutimo se kada ne dobijemo’
U Hrvatskoj se ponovno povela rasprava o tome treba li konobarima ostavljati napojnice. U centru Zagreba, sreli smo konobaricu koja nam je ispričala svoje mišljenje o tome. Što vi mislite, treba li ostavljati napojnice?
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Konobarica iz Zagreba o napojnicama: ’Ne ljutimo se kada ne dobijemo’
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Video: 24sata Video