VIDEO Požar na Kozjaku još nije pod kontrolom: 'Istočnu stranu smo ugasili, gasi se zapadna...'

Požar koji je večeras izbio na području Kozjaka, iznad Solina i dalje nije pod kontrolom, doznajemo od splitsko-dalmatinskog županijskog zapovjednika Ivana Kovačevića . Više od 40 vatrogasaca bori se s požarom na otvorenom koji je izbio u petak oko 19 sati na području Kozjaka iznad Solina. S obzirom na uvjete, snažan vjetar i teško pristupačan teren, intervencija je zahtjevna za vatrogasce.

- Ugasili smo istočnu stranu, sad smo na zapadnoj strani. Nadam se da ćemo kroz sat vremena biti u boljoj situaciji. Procjena da ćemo požar ugasiti tek ujutro ugasiti i dalje stoji - rekao nam je Kovačević s terena.

Čitatelji nam javljaju kako vjetar radi probleme te da situacija nije povoljna.

- Brzo se to širi i vidi kako vjetar raznosi plamen, na terenu je više od 10 vatrogasnih vozila - rekao nam je čitatelj. Drugi nam javlja kako su u blizini i dva dalekovoda.