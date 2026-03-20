40 VATROGASACA NA TERENU

VIDEO Požar na Kozjaku još nije pod kontrolom: 'Istočnu stranu smo ugasili, gasi se zapadna...'

Piše Marta Divjak,
VIDEO Požar na Kozjaku još nije pod kontrolom: 'Istočnu stranu smo ugasili, gasi se zapadna...'
Solin: Šumski požar tijekom večeri buknuo je iznad Solina | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Nadam se da ćemo kroz sat vremena biti u boljoj situaciji. Procjena da ćemo požar ugasiti tek ujutro ugasiti i dalje stoji, rekao nam je Kovačević s terena.

Požar koji je večeras izbio na području Kozjaka, iznad Solina i dalje nije pod kontrolom, doznajemo od splitsko-dalmatinskog županijskog zapovjednika Ivana Kovačevića . Više od 40 vatrogasaca bori se s požarom na otvorenom koji je izbio u petak oko 19 sati na području Kozjaka iznad Solina. S obzirom na uvjete, snažan vjetar i teško pristupačan teren, intervencija je zahtjevna za vatrogasce.

Požar kod Solina
Požar kod Solina | Video: čitatelj/24sata

- Ugasili smo istočnu stranu, sad smo na zapadnoj strani. Nadam se da ćemo kroz sat vremena biti u boljoj situaciji. Procjena da ćemo požar ugasiti tek ujutro ugasiti i dalje stoji - rekao nam je Kovačević s terena.

Foto: čitatelji 24sata

Čitatelji nam javljaju kako vjetar radi probleme te da situacija nije povoljna.

- Brzo se to širi i vidi kako vjetar raznosi plamen, na terenu je više od 10 vatrogasnih vozila - rekao nam je čitatelj. Drugi nam javlja kako su u blizini i dva dalekovoda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 0
