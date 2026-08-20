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'NA OPREZU SMO'

VIDEO Požar u BiH u blizini je Dubrovnika! 'Tijekom noći je izgledalo ružno, ali sve pratimo'

Piše Ivan Štengl,
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VIDEO Požar u BiH u blizini je Dubrovnika! 'Tijekom noći je izgledalo ružno, ali sve pratimo'
Foto: Dubrovački dnevnik
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Požar je na teško pristupačnom terenu te trenutno ne predstavlja prijetnju kućama. U gašenju su jučer sudjelovala i dva zračna traktora BiH

Veliki požar izbio je na području Ivanice u BiH, a vatra je u srijedu navečer stigla i do granice kod Dubrovnika. Ipak, vatra nije prešla na područje Hrvatske.

- Požar gori u BiH, nije u Hrvatskoj. Tijekom noći izgledao je prilično ružno, ali nigdje nije prešao na našu stranu. Naši vatrogasci iz DVD-a Župa dubrovačka su na terenu i zasad kontroliramo situaciju, ali moramo biti na oprezu jer je požar zahvatio veliku površinu - rekao je za Net.hr županijski dubrovački vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

Situacija je za sada pod kontrolom, istaknuo je. Trenutačno nema bure, ali vjetar bi mogao biti presudan za daljnje širenje vatre.

Požar je na teško pristupačnom terenu te trenutno ne predstavlja prijetnju kućama. U gašenju su jučer sudjelovala i dva zračna traktora BiH. Prema riječima Simovića, BiH je zatražila mogućnost njihova punjenja na dubrovačkom aerodromu, što im je odobreno. Zrakoplovi su oko 17.39 sati napustili požarište.

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