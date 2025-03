VIDEO Predsjednik sindikata: 'U štrajku je 87 njih u srednjim, a 79 posto u osnovnim školama'

Počeo jednodnevni štrajk u školama kojeg organiziraju tri sindikata, a na konferenciji za medije predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić otkrio je da su štrajku 87 posto zaposlenika u srednjim školama, a 79 posto u osnovnim školama.

- Oko 10 tisuća naših kolega je danas u štrajku i to samo u našem sindikatu. Govorili su o nama kao da smo elementarna nepogoda i sazivaju izvanrednu sjednice - rekao je Stipić na konferenciji za medije u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 12:02 Željko Stipić | Video: Marta Divjak/24sata

Rekao je kako ovo nije prvi štrajk u školama, ali je prvi takav da ga nezakonitim proglašava drugi sindikat, dok Vlada šuti.

- Nama se odgovara da smo nezahvalni, da ne znamo prepoznati blagodati koje nam je vlada dala u posljednjih dana. To nam govore oni kojima su vlade porasle 70 posto, a nama je u ožujku plaća porasla 15 posto. Ranije su državni tajnici imali dva puta veće plaće od nastavnika, sad je to više nego tri puta - rekao je Stipić te dodao da su 18 godina prosvjetni radnici imali dodatak na plaću, a vlada sad odbija pristati na privremeni dodatak plaći dok se ne postigne dogovor.

Zagreb: Željko Stipić dao je izjavu medijima o štrajku u školstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Čelnik sindikata je najavio kako ovo nije njihov posljednji korak.

- Najava vlade da neće platiti štrajk je "last minute zastrašivanje. Nikad se nije dogodilo da jedan sindikat kaže da štrajk nije zakonit. Trebali su šutjeti ako ga već ne žele podržati. To nije uloga sindikata. Nisam bio ni u jednom štrajku, a da se iz Vlade nije najavljivalo neplaćanje. No, ne mogu oni govoriti da će se nastava nadoknaditi, a da štrajk neće biti plaćen. Sindikati su spremni raditi pritisak sve dok se ne dogovorimo s nekim. Mašte nam neće faliti, vjerujte - zaključio je.