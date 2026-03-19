TEŠKA NESREĆA NA A1
VIDEO Prevrnuo se kamion kod Svetog Roka: Bura zatvorila A1
Na autocesti A1, između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru Dubrovnika, prevrnuo se kamion u četvrtak ujutro. Obilazak je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina, priopćili su iz Hrvatskog autokluba.
- Bura je jaka, vjerojatno se zato i prevrnuo. Zatvorili su promet prema Dubrovniku, prema Zagrebu je sve normalno - kaže nam čitatelj.
- Zbog olujnog vjetra dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje otvorena je samo za osobna vozila, i to samo u smjeru Zagreba (prekinut je promet u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće) - priopćio je HAK.
