VIDEO Prevrnuo se kamion kod Svetog Roka: Bura zatvorila A1

Na autocesti A1, između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru Dubrovnika, prevrnuo se kamion u četvrtak ujutro. Obilazak je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina, priopćili su iz Hrvatskog autokluba.

Pervrnuo se kamion kod Posedarja zbog bure

- Bura je jaka, vjerojatno se zato i prevrnuo. Zatvorili su promet prema Dubrovniku, prema Zagrebu je sve normalno - kaže nam čitatelj.

- Zbog olujnog vjetra dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje otvorena je samo za osobna vozila, i to samo u smjeru Zagreba (prekinut je promet u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće) - priopćio je HAK.