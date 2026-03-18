Jeziv zločin u engleskom gradu: Trojac ubio muškarca (37) i ostavio ga u kanti za smeće

Britanska policija podigla je optužnice protiv tri osobe nakon šokantnog otkrića tijela muškarca u kanti za smeće u Coventryju. Prošlog su petka istražitelji u parku Cash's pronašli beživotno tijelo 37-godišnjeg Thomasa Nivena, što je odmah pokrenulo opsežnu istragu o ubojstvu.

Policija West Midlandsa potvrdila je u srijedu navečer da su za ovaj zločin optuženi 45-godišnja Tammy Sturdy, 21-godišnji Camron Sturdy te 37-godišnji Shane Turkington. Svi osumnjičenici dolaze iz Coventryja, a policija ih trenutno drži u pritvoru. Oni će se već u četvrtak ujutro pojaviti pred sucem na sudu u Coventryju, piše Sky news.

Obitelj preminulog Thomasa Nivena javnosti se obratila putem policijskog priopćenja, izražavajući duboku tugu i potpunu nevjericu zbog gubitka člana obitelji. Opisali su ga kao stub snage i iznimno brižnu osobu koja je gajila veliku ljubav prema životinjama, ali i prema svojim nećacima i nećakinjama.

Dok traje sudski proces, istražitelji i dalje aktivno prikupljaju dokaze.