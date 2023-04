VIDEO Produženi vikend: Gužve na svim važnijim cestama i brojnim graničnim prijelazima

Pojačan je promet na važnijim cestama te pojedinim graničnim prijelazima, a u zonama radova mogući su zastoji i vožnja u kolonama, upozoravaju u subotu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Na autocesti A1 Zagreb-Split-Karamatići zbog požara na vozilu između čvorova Jastrebarsko i Karlovac, na 30. kilometru u smjeru mora, vozi se po dva traka uz ograničenje brzine.

Na autocesti A3 Bregana-Lipovac zbog povećane gustoće prometa između čvorova Jakuševec i Kosnica na prilazu zoni radova u smjeru Lipovca vozi se usporeno u koloni od oko jedan kilometar.

Povećana je gustoća prometa na naplati Zagreb istok u smjeru Lipovca.

Povodom Međunarodnog praznika rada zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona bit će na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju (osim na autocestama i državnoj cesti DC1) i to 29. i 30.travnja od 15 do 23 sata te 1.svibnja od 14 do 23 sata.

