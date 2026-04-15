VIDEO Prometni kolaps u Zagrebu: Kamion zapeo za žice, tramvaji stoje, vozači trube!
Zbog oštećenja naponske mreže od strane teretnog vozila, u tijeku je zastoj tramvajskog prometa na Savskoj cesti kod Crnatkove u smjeru sjevera, javio je ZET. Dodaju da je na terenu interventna ekipa koja žurno radi na sanaciji mreže.
Linije 2, 4, 9, 12, 13, 14 i 17 preusmjerene su:
• Linija 2: Savišće - Autobusni kolodvor - Kvaternikov trg - Vlaška - Trg bana Josipa Jelačića - Črnomerec,
• Linija 4: Savski most - Ul. grada Vukovara - Šubićeva - Kvaternikov trg - dalje uobičajenom trasom,
• Linija 9: Ljubljanica - Ul. grada Vukovara - Heinzelova,
• Linija 12: Ljubljanica - Ul. grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Šubićeva - Kvaternikov trg - dalje uobičajenom trasom,
• Linija 13 preusmjerena je na Ljubljanicu,
• Linija 14: Savski gaj - Vukovarska - Autobusni kolodvor - Kvaternikov trg - Šubićeva - Vukovarska - Savska - Savski gaj,
• Linija 17: Prečko - Savska - Vukovarska - Autobusni kolodvor - Šubićeva - Kvaternikov trg - Park Maksimir.
- Tramvaji stoje u koloni. Gužva je nastala - rekao nam je čitatelj.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+