VIDEO Prometni kolaps u Zagrebu: Kamion zapeo za žice, tramvaji stoje, vozači trube!

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata/google maps

Iz ZET-a dodaju da je na terenu interventna ekipa koja žurno radi na sanaciji mreže...

Zbog oštećenja naponske mreže od strane teretnog vozila, u tijeku je zastoj tramvajskog prometa na Savskoj cesti kod Crnatkove u smjeru sjevera, javio je ZET. Dodaju da je na terenu interventna ekipa koja žurno radi na sanaciji mreže.

Linije 2, 4, 9, 12, 13, 14 i 17 preusmjerene su:

• Linija 2: Savišće - Autobusni kolodvor - Kvaternikov trg - Vlaška - Trg bana Josipa Jelačića - Črnomerec,

• Linija 4: Savski most - Ul. grada Vukovara - Šubićeva - Kvaternikov trg - dalje uobičajenom trasom,

• Linija 9: Ljubljanica - Ul. grada Vukovara - Heinzelova,

• Linija 12: Ljubljanica - Ul. grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Šubićeva - Kvaternikov trg - dalje uobičajenom trasom,

• Linija 13 preusmjerena je na Ljubljanicu,

• Linija 14: Savski gaj - Vukovarska - Autobusni kolodvor - Kvaternikov trg - Šubićeva  - Vukovarska - Savska - Savski gaj,

• Linija 17: Prečko - Savska - Vukovarska - Autobusni kolodvor - Šubićeva - Kvaternikov trg - Park Maksimir.

- Tramvaji stoje u koloni. Gužva je nastala - rekao nam je čitatelj.

