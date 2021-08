BMW karlovačkih tablica divljao je i palio gume na cesti i ugrožavao sudionike u prometu, a policija je prvo odbila anonimnu prijavu jer nije bila navedena točna adresa. No iz policije su nam javili da je došlo do greške u aplikaciji te da će pokrenuti postupak.

- Policija je dovršila kriminalističko istraživanje te su utvrdili kako je u subotu, 31. srpnja 2021. godine oko 19.30 sati, 26-godišnjak upravljao osobnim automobilom marke BMW karlovačkih registarskih oznaka te je na Zagrebačkoj cesti u Sesvetama počinio više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama zbog čega je protiv osumnjičenika pokrenut prekršajni postupak - javljaju iz policije.

Divljao u BMW-u

Čitateljica, koja je zamolila za anonimnost javlja kako joj je policija odbila anonimnu prijavu. Naime, 31. srpnja u večernjim satima snimljen je video automobila na Zagrebačkoj cesti u Sesvetama, koji divlja po cesti i 'pali' gume.

- Jedna traka je bila zapravo kolona svatova, a plavi BMW je bio na početku te kolone te je u jednom trenutku krenuo divljati po obje trake. Palio gume, vrtio se u krug, vozio preko ograničenja i ugrožavao je ljude koji su bili na toj prometnici. Ljudi u automobilima koji su dolazili suprotnim smjerom su mu trubili s obzirom da nisu mogli proći. Moj prijatelj je snimio video, a ja sam divljanje automobila anonimno prijavila preko Aplikacije za e-dojave sumnjivih događaja. Došao mi je upit, na kojoj je to adresi snimljeno. Nisam ni stigla odgovoriti, oni su mi odbili prijavu. Željela sam im odgovoriti na to, no aplikacija mi nije dopuštala - pričala nam je čitateljica.