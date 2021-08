Čitateljica, koja je zamolila za anonimnost javlja kako joj je policija odbila anonimnu prijavu. Naime, 31. srpnja u večernjim satima snimljen je video automobila na Zagrebačkoj cesti u Sesvetama, koji divlja po cesti i 'pali' gume.

Pogledajte video: Divljao na svadbenoj povorci

Prijavila sam policiji, odbili su prijavu

- Jedna traka je bila zapravo kolona svatova, a plavi BMW je bio na početku te kolone te je u jednom trenutku krenuo divljati po obje trake. Palio gume, vrtio se u krug, vozio preko ograničenja i ugrožavao je ljude koji su bili na toj prometnici. Ljudi u automobilima koji su dolazili suprotnim smjerom su mu trubili s obzirom da nisu mogli proći. Moj prijatelj je snimio video, a ja sam divljanje automobila anonimno prijavila preko Aplikacije za e-dojave sumnjivih događaja. Došao mi je upit, na kojoj je to adresi snimljeno. Nisam ni stigla odgovoriti, oni su mi odbili prijavu. Željela sam im odgovoriti na to, no aplikacija mi nije dopuštala - priča nam čitateljica.

Policija provjerava prijavu.