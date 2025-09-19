VIDEO Prosvjed ispred instituta: 'Nemoguće da su svih 163.000 koka pozitivne na salmonelu'

Ispred Veterinarskog instituta u petak u prijepodnevnim satima održava se mirni prosvjed zbog gašenja peradarstva Lukač. Kako objašnjava vlasnik, prosvjeduje se jer je Hrvatski veterinarski institut poslao nalaz koji je pozitivan na salmonelu u svih 163.000 koka nesilica, a u takvo što ne vjeruje jer su mu dobro poznati uvjeti na farmi, kao i mjere opreza.

Prosvjednici su ljuti, a vjeruju da je to zbog toga što su Lukač jaja najbolja na tržištu i da im zato žele smjestiti. Prosvjed je dolaskom podržao i Marin Miletić, MOST-ov saborski zastupnik.

Pokretanje videa... 12:36 Prosvjed ispred veterinsraskog instituta | Video: Veronika Miloševski/24sata

- Sumnjam u takve analize i ne mogu se s tim složiti jer poznajem cijelu situaciju na farmi, mjere koje se poduzimaju. Radnici na farmi apsolutno su zdravi. S pravom mogu reći da sumnjam u vjerodostojnost tih nalaza jer sam jaja odnio na analizu u Andriju Štampara, gdje sam dobio nalaze koji pokazuju da su sva jaja ispravna. Imam te nalaze - kazao je vlasnik peradarstva Marijan Lukač (63).

Foto: Veronika Miloševski/24sata

Rekao je i da je Institut u zadnjih pola godine ubio 420.000 koka kod još tri vlasnika i njega, što je 30 posto Lukačeve proizvodnje.

- Zbog toga imamo prazne police jajima u trgovinama, a kada se popune, bit će to jaja iz Poljske, Ukrajine, Rumunjske, Albanije. U ovom trenutku, Hrvatska je na 40 posto dostatnosti proizvodnje jaja.

Zagreb: Lukač peradarstvo prosvjeduje zbog toga što moraju ubiti 170.000 kokoši | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Dodao je i da nakon 36 godina nijedan kupac nije obolio zbog jaja, a ukoliko se ovakva situacija nastavi, ugasit će farmu. Priča da je sve krenulo 2019. godine, kada je krenuo raditi novu farmu, a tada su mu na staroj farmi ubili 100.000 koka, što mu je, smatra, to bila opomena da ne ide raditi novu farmu jer tako dolazi u zonu nečijih interesa.

Pokretanje videa... 02:16 Zagreb: Lukač peradarstvo prosvjeduje zbog toga što moraju ubiti 170.000 kokoši | Video: 24sata/pixsell

Zagreb: Lukač peradarstvo prosvjeduje zbog toga što moraju ubiti 170.000 kokoši | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Ovo nije sustav, nije država. Pojedinci u sustavu, u državi su korumpirani. Uvezani su sa uvodnim lobijem i čine ovo što čine. Ne bi Institut sam mogao napraviti ovo. Ja sam kazane prijave slao protiv njih. Nažalost, još uvijek nema reakcije. Svaka koka dobije 10 cjepiva ukupno, od toga 4 cjepiva protiv salmonele, a to je besplatno za nas jer financira ministarstvo. Dakle, nema potrebe da ga bilo koji farmer zaobiđe, a dođe i ovlašteni veterinar cijepiti, kaže Lukač.

Zagreb: Lukač peradarstvo prosvjeduje zbog toga što moraju ubiti 170.000 kokoši | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Javno je najavio gašenje i prestanak proizvodnje, a dodaje da se prije bojao usprotiviti institucijama, baš kao i drugi proizvođači.

- Oni su svoj cilj ostvarili, mene su maknuli sa tržišta, ne distribuiram jaja. Zato sam došao ovdje i da objelodanim pred hrvatskom javnošću, pred kupcima. Ja u Zagrebu puno distribuiram jaja, imam štandove po tržnicama. Nažalost, ražalostit ću ih kad im kažem da više neće biti Lukač jaja na tržištu. Ja mislim da je već za ponedjeljak naručen kamion, jaja idu za Poljsku. Termički će oni to obraditi po pravilima, tako da nije upitno. Ali kažem, ide tamo. Ovo se dogodilo i ostalima, razgovarao sam s njima, ljudi se boje. Ja sam se možda bojao usprotiviti institucijama. Prvi, drugi, treći. Sad moram gasiti proizvodnju, pa nek se zna. Nek se zna da gasim službeno, javno i gotovo - zaključio je Lukač.

Pokretanje videa... 06:41 Prosvjed s ciljem prenošenja razmjera problema s kojima se suočavaju domaći proizvođači jaja | Video: Veronika Miloševski/24sata